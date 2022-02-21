"نيوزويك": مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من هجمات إلكترونية روسية

كشفت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي دعا القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستعداد لهجمات إلكترونية محتملة، تشنها روسيا، إذ تهدد التوترات بشأن أوكرانيا بالتحول إلى صراع شامل في أوروبا الشرقية.

وأشارت المجلة إلى أنها حصلت على تقرير بشأن التحذير من ”قسم معلومات الاتصال“ التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، صدر الأحد.

وقالت المجلة إن ”قسم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أعد هذا التقرير لإبلاغ القطاع الخاص بتعرض الأنشطة الإلكترونية للتهديد المستمر المتقدم الذي ترعاه الدولة الروسية مع تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية بشأن أوكرانيا“.

وأضافت المجلة: ”ينخرط مكتب التحقيقات الفيدرالي في جهود لدعم رد الولايات المتحدة وتأمين الوطن من أي أعمال روسية، وتاريخيًا، تزداد الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها منظمة (APT) الروسية عندما تتصاعد التوترات مع روسيا“.

وأشارت بشكل مباشر، إلى تدهور الوضع الأمني على الحدود الأوكرانية في ما يتعلق بالتهديد السيبراني المحتمل.

وقال التقرير: ”بسبب التهديد المتزايد بعمل عسكري روسي، يمكن أن يتدهور الوضع الأمني في أوكرانيا دون سابق إنذار. وقد أكدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الاستعداد لفرض تكاليف كبيرة على روسيا إذا اتخذت مزيدًا من الإجراءات العسكرية ضد أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى زيادة حجم وشدة الأنشطة الإلكترونية لـ APT الروسية“.

وأشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن هؤلاء الفاعلين الروس في ”APT استخدموا التصيد بالرمح وهجمات القوة الغاشمة للشبكة الإلكترونية CNA، بينما يستغلون نقاط الضعف المعروفة ضد الحسابات والشبكات ذات الأمن الضعيف“.

وأضاف التقرير: ”استهدفت الجهات الفاعلة الروسية في APT مجموعة متنوعة من البنية التحتية الحيوية الأمريكية والدولية، بما في ذلك الكيانات في قاعدة الصناعات الدفاعية والرعاية الصحية والصحة العامة والطاقة والاتصالات والمرافق الحكومية. أخيرًا لا تزال الجهات الفاعلة المؤثرة الروسية الخبيثة تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، واتصالات وسائل الإعلام العلنية والسرية، وتضخيم الرسائل لتوضيح روايات مصممة لاستبعاد أو عزل المجموعات عن بعضها البعض“.

ونقلت المجلة عن ضابط متخصص في الحرب الإلكترونية الأمريكية قوله إن هناك تهديدا متزايدا من الهجمات الإلكترونية الروسية ضد الشركات الأمريكية، خاصة تلك التي تتعامل مع البنتاغون أو الكيانات الحكومية الأوكرانية بسبب تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

وأضاف: ”استهدفت روسيا مقاولين دفاعيين واضحين مثل شركات خاصة تدعم الجيش الأمريكي. لذلك هذا تكتيك عادي ونتوقع ألا يكون هذا مختلفًا في الأعمال العدائية الحالية، وعلى وجه التحديد أي متعاقدين أمريكيين يدعمون حكومة أوكرانيا وجيشها“.