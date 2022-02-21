وزير دفاع أوكرانيا السابق: الغزو الروسي قد ينهي حياة بوتين السياسية

حذر وزير الدفاع الأوكراني السابق أندريه زاغورودنيوك، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاكم كمجرم حرب وستكون نهاية حياته السياسية، في حال قرر غزو أوكرانيا.

ورأى الوزير الأوكراني السابق في مقال نشرته صحيفة ”غارديان“ البريطانية، اليوم الأحد، أنه ”لا يزال من الممكن منع بوتين من بدء الحرب لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على الخطوات التي يتخذها قادة العالم في اليومين التاليين“.

وأشار الوزير السابق إلى أن ”دراسة عملية صنع القرار الروسية لسنوات، أظهرت أنهم يختارون دائمًا من بين عدد قليل من الخيارات المتاحة“.

وقال: ”بينما كان بوتين مركزا بقوة على أهدافه النهائية فقد تبنى نهجا مرنا وهو أنه عندما يواجه مقاومة جدية سيتراجع ويعدل قراره“.

وأضاف الوزير السابق في مقاله: ”يتعين على قادة العالم أن يظهروا لبوتين أن هذه لن تكون حربًا سريعة ينتصر يها، بل ستكون كارثة ستؤدي إلى عزلة سياسية لروسيا، وعقوبات ستدمر اقتصادها، وهزيمة عسكرية مذلة. ويمكن أن يمثل ذلك نهاية الحياة السياسية لبوتين تاركًا مكانه في التاريخ كمهندس انحدار روسيا“.

وتابع: ”الخطوات التي يمكن أن يتخذها الغرب لإقناعه بذلك واضحة، هي فرض عقوبات لمنع روسيا من القيام بدور نشط في الاقتصاد العالمي“.

ولفت إلى أن روسيا تجني الكثير من الأموال من الغرب، ويقيم رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي عضو في أسواق رأس المال الغربية، ومورد رئيسي للسلع وتتمتع بمزايا تلك المشاركة“.

وقال الوزير السابق: ”يحتاج بوتين أيضا إلى فهم أن هناك فرصة حقيقية لأن يصبح مجرم حرب مدان. لم تفعل أوكرانيا شيئًا لتبرير هذه الحرب، ولا يوجد تفسير موثوق لسبب اندلاعها على الإطلاق. ومن المعروف أن الحروب الظالمة غير شرعية“.

وأضاف: ”الخطط العسكرية لبوتين تستند إلى افتراضين مهمين، هما أن لديه أعدادًا كبيرة من القوات الروسية في مواقع استراتيجية، كما أن لديه بعض القدرات الحاسمة مثل الطيران القتالي والبحرية“.

وقال الوزير زاغورودنيوك: ”لكن القوات الأوكرانية ليست هدفا سهلا إذ تتمتع بخبرة قتالية من السنوات الثماني الماضية من القتال على حدودنا، ولديهم دوافع، ويعرفون تضاريس بلدهم أفضل بكثير من الروس وبشكل حاسم لديهم دعم جماهيري بين السكان المحليين“.

وختم الوزير الأوكراني مقاله بالقول: ”لا يزال الهجوم المحتمل على كييف موضوعًا ساخنًا، لكن أوكرانيا ستستمر في الوجود حتى لو كان عليها نقل عاصمتها إلى غرب البلاد. تعني جغرافية كييف المعقدة أنه من المستحيل عزل المدينة، ومع ذلك حتى لو استولت القوات الروسية على كييف الأمر الذي سيكون صعبًا للغاية، فسوف يواجهون هجومًا قويًا من وحدات الجيش الأوكراني في المقابل. لكن نحن نظل بحاجة إلى الغرب للتأكيد لبوتين بأن الغزو سيكون كارثة، عليهم فعل ذلك الآن قبل أن نستيقظ في واقع مظلم جديد“.