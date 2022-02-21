الرئاسة الفرنسية: بايدن وبوتين قبلا مبدأ عقد قمة بشأن أوكرانيا

قالت الرئاسة الفرنسية الإثنين، إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قبلا ”مبدأ“ عقد قمة بشأن أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن قمة بايدن بوتين لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

وأشارت إلى أن وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف سيعدان ما ستناقشه القمة.

والأحد قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال اتصال هاتفي ”الدبلوماسية وجهود الردع الجارية“ بشأن التعزيز العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا.

وكان ماكرون قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسبب تصاعد حدة التوتر حول أوكرانيا في تغيير جدول أعمال زعماء وسياسيين في الغرب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير لمتابعة أمر يتصل بأسرته يوم الأحد وسيظل بدلا من ذلك في واشنطن.

وفي أوتاوا قالت وزيرة خارجية كندا ميالاني جولي أيضا الأحد إنها أجلت زيارة مقررة إلى فرنسا بسبب التوتر وستعود إلى كندا على الفور.

ومن جانبه قال بلينكن إن خططه للاجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ما زالت قائمة هذا الأسبوع ما دامت موسكو لم تمض قدما في الغزو.

وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا وروسيا اتفقتا على ضرورة عقد اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع ممثلين من أوكرانيا وروسيا الاثنين.

وقالت بولندا، التي ترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها ستعقد جلسة استثنائية للمنظمة الإثنين بناء على طلب أوكرانيا، ستخصص لمنع نشوب صراع مسلح.

ياتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي الأحد، وذلك في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن قرار التمديد اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء والوضع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وزادت حوادث القصف المتفرقة عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في تلك المنطقة بشكل حاد الأسبوع الماضي واستمرت الأحد.