إيران تؤيد حكما بسجن الناشطة نرجس محمدي 8 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف في طهران، الأحد، حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات وشهرين مع الجلد والحرمان من الأنشطة الاجتماعية ضد الناشطة الحقوقية البارزة ”نرجس محمدي“.

وذكر الناشط الحقوقي ”تقي رحماني“ المقيم في فرنسا زوج نرجس محمدي، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، ”اليوم الأحد حُكم على نرجس محمدي بالسجن ثماني سنوات وشهرين مع عقوبة الجلد وحرمانها من الأنشطة الاجتماعية“، مضيفاً ”سبق أن حُكم على نرجس بالسجن 30 شهرًا والجلد في حكم منفصل“.

امروز حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق را به نرگس (محمدی) ابلاغ کردند.

قبلا در حکمی جداگانه هم نرگس به30 ماه زندان و شلاق محکوم شده بود.

دیروز نرگس بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان منتقل شد.

قرچک زندان نیست شکنجه گاه است.#نرگس_محمدی https://t.co/oTtmPi5ZuR — TAGHI RAHMANI (@RahmaniTaghi) February 20, 2022

وفي 23 من الشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية بطهران، بالسجن ثماني سنوات مع 70 جلدة ضد ”نرجس محمدي“ خلال محكمة استغرقت خمس دقائق، وفقاً لما ذكر زوجها الناشط الحقوقي ”تقي رحماني“.

ووصف رحماني سجن ”قرجك“ جنوب العاصمة طهران بأنه ”ليس سجناً وإنه مكان للتعذيب“، مبيناً أن ”نرجس محمدي نُقلت إلى هذا السجن“.

وجرى نقل محمدي إلى سجن قرجك جنوب طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في العنبر 209 في سجن ايفين شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وفي مايو/ أيار الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف، و 80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل ”نشر دعاية ضد النظام“ و ”التمرد على إدارة السجن“ أثناء وجودها في معتقل شمال غرب البلاد.

ونرجس محمدي تتولى منصب المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للنظام.

وجرى اعتقالها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها في البداية إلى سجن ايفين شمال طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.

ونددت منظمة العفو الدولية بإعادة اعتقال نرجس محمدي ووصفته بأنه ”تعسفي“، مضيفة إن ”استهدافها من قبل السلطات الإيرانية فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان“.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت نرجس محمدي من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقلت في مايو 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم الإفراج عنها.

ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظراً على الناشطة نرجس محمدي، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا.

ولم تر محمدي أطفالها منذ 2015، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.