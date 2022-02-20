الاستخبارات الأمريكية: القوات الروسية تلقت الأمر بغزو أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة الأحد عن مصادر استخبارية لم تسمّها قولها إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات مفادها أن الأمر أُعطي إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التأكيد الجمعة أنه ”مقتنع“ بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة الأمريكية هذه المعلومات إلى مصادر استخبارية غير محددة، من دون أن تنشر أي اقتباسات مباشرة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أو ينفوا هذه المعلومات التي نقلتها أيضا وسائل إعلام أمريكية أخرى.

وأعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد ”بدأت“.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد التأكيد أن ”كل شيء“ يشير إلى أن روسيا ”توشك على“ غزو أوكرانيا.

وتسبب تصاعد حدة التوتر حول أوكرانيا في تغيير جدول أعمال زعماء وسياسيين في الغرب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير لمتابعة أمر يتصل بأسرته يوم الأحد وسيظل بدلا من ذلك في واشنطن.

وفي أوتاوا قالت وزيرة خارجية كندا ميالاني جولي أيضا الأحد إنها أجلت زيارة مقررة إلى فرنسا بسبب التوتر وستعود إلى كندا على الفور.

ومن جانبه قال بلينكن إن خططه للاجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ما زالت قائمة هذا الأسبوع ما دامت موسكو لم تمض قدما في الغزو.

وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا وروسيا اتفقتا على ضرورة عقد اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع ممثلين من أوكرانيا وروسيا الاثنين.

وقالت بولندا، التي ترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها ستعقد جلسة استثنائية للمنظمة الإثنين بناء على طلب أوكرانيا، ستخصص لمنع نشوب صراع مسلح.

ياتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي الأحد، وذلك في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن قرار التمديد اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء والوضع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وزادت حوادث القصف المتفرقة عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في تلك المنطقة بشكل حاد الأسبوع الماضي واستمرت الأحد.