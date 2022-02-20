ماكسار: عمليات انتشار روسية جديدة قرب أوكرانيا

قالت شركة ماكسار الأمريكية لصور الأقمار الصناعية إنه جرت عمليات انتشار ميدانية جديدة متعددة للمدرعات والقوات في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا وسط مخاوف من حدوث غزو.

وقالت ماكسار في بيان يوم الأحد إن ”هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا للمجموعات القتالية (الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم)“.

ياتي ذلك في وقت، – قال فيه شاهد من رويترز إن دوي انفجار سمع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.

ووسط مخاوف غربية من تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد.

وكان ماكرون قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن ”الاستفزازات“ الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على ”تكثيف“ الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء مكالمة هاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية ”على محمل الجدّ“، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا اليوم الأحد، على القيام بكلّ ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأضاف قصر الإليزيه، أن الرئيسين توافقا أيضًا خلال مكالمتهما الهاتفية، على ”ضرورة إعطاء الأولوية لحلّ دبلوماسي في الأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إلى ذلك“.

وأعلن الإليزيه أيضًا، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ”سيلتقي نظيره الروسي“ سيرغي لافروف ”في الأيام المقبلة“.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق الأحد، التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا بـ“المثيرة للاستفزاز“، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة، في حين نفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريح بيسكوف لقناة ”روسيا 1“ الحكومية قوله، إن ”بوتين لا يلقي بالا لمثل هذه التصريحات الغربية“.