مسؤولون إسرائيليون ينتقدون التعامل الأمريكي مع مباحثات فيينا

وجّه مسؤولون إسرائيليون، انتقادات لسلوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعامل مع المباحثات النووية مع إيران، مشيرين إلى أن الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة للانضمام له ”لا معنى له“.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنهم انتقدوا بشدة سلوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول المباحثات النووية في فيينا.

وقالوا في محادثات مغلقة إن ”إدارة بايدن حولت الدبلوماسية إلى معتقد، حيث سيصبح الاتفاق الذي وقعت عليه الولايات المتحدة لا معنى له، وإن الاتفاق يتعامل مع قضايا كانت ذات صلة، في العام 2015، بينما إيران تقدمت كثيرًا في مجال تخصيب اليورانيوم“.

وأضاف المسؤولون، بحسب القناة الإسرائيلية، أن ”عددًا من البنود الإشكالية في الاتفاق الذي هو حاليًا قيد التشكيل، لن تضطر إيران بموجبها إلى تدمير أجهزة طرد مركزي متطورة وسريعة والتي تراكمت لديها، وستقوم بتخزينها، إضافة لذلك سيتم إعطاء الحق لإيران بتحديد إن خالف الشركاء الآخرون الاتفاق، وهذا سيتيح لها إمكانية الانسحاب من الاتفاقية، إضافة لذلك فإن تاريخ انتهاء الاتفاقية سيكون بعد 8 سنوات، أي في عام 2030، أي دون تغيير“.

وتابعت القناة: ”تبذل في الجانب الإسرائيلي جهودًا للحصول على حرية عمل كاملة من الولايات المتحدة، بهدف مواصلة العمل في المجالات التي لا يغطيها الاتفاق، ومن بين هذه المجالات، المجموعة التي من الممكن أن تحول المواد إلى قنبلة وفي مجال الصواريخ الباليستية“.

وقال المسؤولون إن ”إسرائيل تطمح للحصول على حرية لتنفيذ أنشطة سرية في المجالات التي يدور عنها الحديث، لكن ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستوافق على ذلك“.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، أن الصفقة الجديدة مع إيران، ستؤدي إلى تكوين ”شرق أوسط أكثر عنفًا، وتقلبًا“.

وقال بينيت في حديثه في القدس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، إن ”الصفقة الإيرانية الجديدة ستؤدي إلى شرق أوسط أكثر عنفًا، وأكثر تقلبًا“، وفق ما ذكره موقع ”تايمز أوف إسرائيل“.

وأكد بينيت، أن المشكلة الأكبر في الاتفاقية تكمن في البند الذي يسمح لإيران، خلال عامين ونصف العام، بتركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأوضح: ”إسرائيل لا تعارض صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تتبلور في فيينا تعزز موقف طهران في الوقت الخطأ“.

وأضاف: ”إيران ضعيفة للغاية بسبب انخفاض عملتها، إنها في أضعف نقطة في التاريخ، لكن بموجب الاتفاق الجديد سيتم صب عشرات المليارات من الدولارات مرة أخرى لها“.

وحذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن هذه الأموال ستمنح إيران المزيد من الطائرات دون طيار، والمزيد من الهجمات على إسرائيل.

وتطرق إلى مطالب طهران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلًا: ”تطلب إيران ترك أكبر منظمة إرهابية على وجه الأرض تفلت من مأزقها، بطريقة أو بأخرى“.