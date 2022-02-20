جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن الالتزام الذي قطعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارة تحظى بالترحيب على أن بوتين ربما لا يزال على استعداد للانخراط في حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وتحدث جونسون إلى ماكرون بعد أن أجرى الرئيس الفرنسي اتصالًا مع بوتين.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت: ”أشار رئيس الوزراء إلى أن التزام الرئيس بوتين أمام الرئيس ماكرون إشارة مُرحب بها على أنه ربما لا يزال على استعداد للانخراط في إيجاد حل دبلوماسي“.

وأضاف المتحدث: ”شدَّد رئيس الوزراء على أن صوت أوكرانيا يجب أن يكون محوريًا في أي مناقشات“.

وقال الكرملين إن بوتين وماكرون ناقشا في اتصال هاتفي، الأحد، الحاجة إلى تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة شرق أوكرانيا.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة، المطالب الأمنية الروسية ”على محمل الجد“، في خضم الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا، الأحد، على القيام بكل ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار شرق أوكرانيا.

وأضاف قصر الإليزيه، أن الرئيسين توافقا أيضًا خلال مكالمتهما الهاتفية، على ”ضرورة إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي في الأزمة الحالية، والقيام بكل ما يمكن للتوصل إلى ذلك“.

وأعلن الإليزيه أيضًا، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ”سيلتقي نظيره الروسي“ سيرغي لافروف ”خلال الأيام المقبلة“.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد وصف، في وقت سابق الأحد، التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا بـ“المثيرة للاستفزاز“، وقد تكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة، في حين نفت روسيا مرارًا اعتزامها غزو أوكرانيا.