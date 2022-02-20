قبل توجهه إلى تركيا.. الرئيس الإسرائيلي يزور اليونان وقبرص

يتوجه الرئيس الإسرائيليّ إسحاق هرتسوغ، الخميس المقبل، إلى اليونان في زيارة رسمية، ومن بعدها ينتقل إلى قبرص، وذلك قبل زيارته المرتقبة في مارس/آذار المقبل لتركيا، حسب بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد زيارة لوفدٍ تركي التقى خلالها هرتسوغ، مع المتحدث باسم الرئاسة وكبير مستشاري أردوغان، ابراهيم كالين مع نائب وزير الخارجية التركية إلى اسرائيل الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الرئاسة الإسرائيلية، أن إسحاق هرتسوغ سيعقد في اليونان اجتماعات سياسية مع رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان، كما سيجتمع مع مسؤولين آخرين وأعضاء ممثلين عن الجالية اليهودية.

ووفق البيان، سيتوجه هرتسوغ بعدها في زيارة رسمية إلى قبرص، يلتقي من خلاله نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وسيعقد خلال زيارته اجتماعا ثنائيا موسعا بمشاركة الوفود المُصاحبة.

وقال هرتسوغ ”سأناقش مع القيادات والمسؤولين الخطوات التي من شأنها توسيع التعاون بين بلادنا، وسأناقش بشكل خاص التعاون الإقليمي في مكافحة أزمة المناخ في حوض البحر المتوسط“.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيارة للرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مرجحا أن يزور تركيا قريبا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفي وقت سابق، قال أردوغان، إن ”نظيره الإسرائيلي سيزور تركيا في منتصف آذار/مارس“، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان إلى استعادة العلاقات الثنائية.

وأضاف أردوغان، في حينه ”بهذه الزيارة، سنسعى لوضع علاقاتنا الثنائية على أرضية مختلفة تماما للمستقبل، في تجاه إيجابي“.

يذكر أن أردوغان أجرى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وجاءت المكالمة الهاتفية، على إثر إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية.

وأكدت إسرائيل، في حينه، أن ”رئيسها هرتسوغ شكر نظيره التركي على إسهامه في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس“.

يذكر أن تركيا تتخذ في الوقت الحالي خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل.