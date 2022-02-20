بلينكن: بايدن مستعد للقاء بوتين "في أي وقت وبأي صيغة" لتجنب حرب بأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر قناة ”سي بي إس“، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد ”للقاء“ نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنب حرب“ في أوكرانيا.

وجدد بلينكن التأكيد على أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين ”تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح أن ”كل شيء يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك الإعلان عن تمديد مناورات عسكرية تجريها روسيا وروسيا البيضاء، يشير إلى أن العالم يقف على شفا غزو روسي لأوكرانيا“.

ومع ذلك، أضاف بلينكن الذي كان يتحدث لقناة تلفزيون (سي.إن.إن) أن الولايات المتحدة ”ملتزمة حتى آخر دقيقة باغتنام كل فرصة لترى ما إذا كانت الدبلوماسية ستجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع عن الغزو“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا اليوم الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وقال زيلينسكي: ”نؤيد تكثيف جهود السلام، ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور“، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي في تغريدة: ”نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري“.

بدوره، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن ”الاستفزازات“ الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على ”تكثيف“ الجهود الدبلوماسية لحل النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء مكالمة هاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية ”على محمل الجد“، في خضم الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق اليوم، التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا بـ“المثيرة للاستفزاز“، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة، في حين نفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.