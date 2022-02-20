زيلينسكي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار.. وبوتين يحمّل كييف مسؤولية "الاستفزازات"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد، حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وقال زيلينسكي، ”نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور“، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي في تغريدة ”نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري“.

بدوره، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن ”الاستفزازات“ الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على ”تكثيف“ الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء مكالمة هاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية ”على محمل الجدّ“، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا اليوم الأحد، على القيام بكلّ ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأضاف قصر الإليزيه، أن الرئيسين توافقا أيضًا خلال مكالمتهما الهاتفية، على ”ضرورة إعطاء الأولوية لحلّ دبلوماسي في الأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إلى ذلك“.

وأعلن الإليزيه أيضًا، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ”سيلتقي نظيره الروسي“ سيرغي لافروف ”في الأيام المقبلة“.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق اليوم، التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا بـ“المثيرة للاستفزاز“، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة، في حين نفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريح بيسكوف لقناة ”روسيا 1“ الحكومية قوله، إن ”بوتين لا يلقي بالا لمثل هذه التصريحات الغربية“.

وأضاف ”الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر، وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي، على سبيل المثال على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها“.

وزاد ”لذا فإن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.. الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة“.

من جهتها، ذهبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لأبعد من أن يغزو الروس أوكرانيا، وقالت إن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل تقدمه، ويحتل دولا أوروبية شرقية أخرى إذا ما سمِح له بغزو أوكرانيا“.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد ”لا أعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوقف إذا سمِح له بغزو أوكرانيا، وسيشن حربًا على دول أوروبية مجاورة أخرى“.

وأضافت الوزيرة البريطانية ”أخشى أن الرئيس الروسي بوتين يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة السيطرة على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية في محاولة لإحياء الاتحاد السوفيتي المنحل“.

ودعت تروس المجتمع الدولي إلى الوحدة وسط مخاوف متزايدة من إمكانية ضم دول سوفيتية سابقة أخرى، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشددة على ضرورة أن تقف بريطانيا وحلفاؤها في وجه روسيا.