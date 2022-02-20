الكرملين: توقعات الغرب اليومية عن غزو أوكرانيا مثيرة للاستفزاز

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا بـ“المثيرة للاستفزاز“، وقد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة، في حين نفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريح بيسكوف لقناة ”روسيا 1“ الحكومية قوله، إن ”بوتين لا يلقي بالا لمثل هذه التصريحات الغربية“.

وأضاف ”الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر، وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي، على سبيل المثال على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها“.

وزاد ”لذا فإن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.. الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة“.

من جهتها، ذهبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لأبعد من أن يغزو الروس أوكرانيا، وقالت إن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل تقدمه، ويحتل دولا أوروبية شرقية أخرى إذا ما سمِح له بغزو أوكرانيا“.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد ”لا أعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوقف إذا سمِح له بغزو أوكرانيا، وسيشن حربًا على دول أوروبية مجاورة أخرى“.

وأضافت الوزيرة البريطانية ”أخشى أن الرئيس الروسي بوتين يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة السيطرة على ”مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية في محاولة لإحياء الاتحاد السوفيتي المنحل“.

ودعت تروس المجتمع الدولي إلى الوحدة وسط مخاوف متزايدة من إمكانية ضم دول سوفيتية سابقة أخرى، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشددة على ضرورة أن تقف بريطانيا وحلفاؤها في وجه روسيا.

وتابعت الوزيرة البريطانية ”نحتاج للوحدة لإيقاف بوتين؛ لأنه لن يتوقف عند أوكرانيا.. لقد كان واضحًا جدًّا أن طموحه لا يؤدي فقط إلى توليه السيطرة على أوكرانيا إنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى منتصف التسعينيات أو حتى قبل ذلك“.