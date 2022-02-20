معلمون إيرانيون يتظاهرون في 100 مدينة بسبب الوضع المعيشي

خرج آلاف المعلمين في تظاهرات جديدة في أكثر من مئة مدينة إيرانية، أمس السبت، احتجاجا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، الأحد، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وشهدت الأسابيع الماضية، سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، وتعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأمريكية.

وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، إلى مشاركة آلاف المعلمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيزار ومشهد.

ويطالب المعلمون منذ أسابيع بالإسراع في تطبيق إصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى مواز لموظفي القطاعات الأخرى.

والأسبوع الماضي، أشار البرلمان إلى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل.

وأشارت ”اعتماد“ إلى أن المعلمين المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها: ”من طهران إلى خراسان (شمال شرق) معلمون في السجن“.

ونقلت عن معلمين محتجين قولهم، إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية التي تسببت بتراجع سعر صرف العملة وزيادة في التضخم.

وقدر البنك الدولي نسبة التراجع بنحو 43 بالمئة بين أبريل/نيسان، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، في يناير/كانون الثاني الماضي بعض القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مرضية.

وكان مئات المدرسين قد تظاهروا في أنحاء إيران، منتصف الشهر الماضي، احتجاجا على بطء تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات التقاعد أيضا.

ففي محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرسا إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأطلق المتظاهرون هتافات مثل: ”إذا تراجع الاختلاس تُحلّ مشكلاتنا“، و“لم نسمع سوى الوعود، لم نرَ عدالة“.

وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة ”مهر“ للأنباء، التي أفادت أيضا بتنظيم تظاهرة أخرى في محافظة شهر محل-بختياري جنوب شرقي إيران.

وعرضت مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرقي) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جنوب غربي).

ويطالب المحتجون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مُقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم، ويناشدون أيضا بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.