إسرائيل.. تعيين جنرال متقاعد لرئاسة هيئة الأمن السيبراني

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الحكومة وافقت، اليوم الأحد، على تعيين جنرال المخابرات العسكرية المتقاعد جابي بورتنوي مديرا عاما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل.

ويخلف بورتنوي إيجال أونا الذي تنحى عن المنصب، الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وهيئة الأمن السيبراني هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي وتطوير بنية القوة الإلكترونية لها. وتعمل على تعزيز الحماية المكفولة للمؤسسات والمواطنين في التصدي للهجمات الإلكترونية والإعداد لحالات الطوارئ.

وتتعرض المواقع الإلكترونية والشركات الإسرائيلية لآلاف الهجمات يوميا، ويتم إحباط معظمها.

وبورتنوي (52 عاما) هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التكنولوجيا المتقدمة (إنفيجن ميديكال).

وقبل ذلك عمل 31 عاما في القوات المسلحة وشغل مناصب عليا، بينها رئيس عمليات فرق المخابرات.

وقطاع الإلكترونيات الإسرائيلي واحد من أسرع القطاعات نموا وحقق 8.8 مليار دولار في عام 2021 أي ثلاثة أمثال ما حققه في عام 2020.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأمن السيبراني الإسرائيلي ”INCD“ إجراء تدريبات لمكافحة القرصنة، في إطار ”أسبوع الدفاع السيبراني“.

ووفقا لبيان صادر عن المركز، نشرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“، ركزت التدريبات على موظفين من حوالي 20 مؤسسة كبيرة، حيث سيتم استهدافهم بمجموعة متنوعة من تقنيات القرصنة ”التصيد“ من قبل ”الفرق الحمراء“، التي تعمل لصالح ”INCD“ لاختبار استعدادهم.

وتلقى الموظفون الذين يفشلون في الاختبار، رسالة تفيد بأنهم تم القبض عليهم من قبل ”الفرق الحمراء“ من ”INCD“، وتم إعطاؤهم توصيات لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت، أن قراصنة يشتبه بارتباطهم بإيران حاولوا اختراق حسابات ”Office 365“ التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مُسيّرة ورادارات وأنظمة اتصالات في حالات الطوارئ.

ولم يكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن هوية الشركات التي تعرضت للهجوم. وذكرت الشركة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني، في تموز/ يوليو الماضي، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة.

واستخدم القراصنة هجوم ”تسريب كلمات المرور“، وهي تقنية لا تعتبر معقدة، إذ يحاول المتسللون اختراق العديد من الحسابات باستخدام العديد من كلمات المرور المحتملة، على أمل أن تتمكن إحداها من ملائمة حساب المستخدم المستهدف.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عبر موقعها الإلكتروني، أن الهجوم الذي كشفت عنه مايكروسوفت، يأتي ضمن حملة إلكترونية إيرانية متواصلة ضد أهداف إسرائيلية.