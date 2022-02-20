أوكرانيا: حان الوقت لفرض عقوبات غربية على روسيا‎‎

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لكي يفرض الغرب على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضد روسيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف كوليبا، ”يجب إيقاف روسيا الآن. نرى كيف تتطور الأحداث“.

وجاءت تصريحات كوليبا فور إعلان روسيا، وروسيا البيضاء تمديد تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا، في حين يحذر زعماء غربيون من غزو روسي وشيك بينما تتصاعد الاشتباكات في شرق أوكرانيا.

وقال كوليبا للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون من مؤتمر ميونيخ للأمن: ”حان وقت العمل. أقول بشكل رسمي إن كل الأسس موجودة لتنفيذ جزء على الأقل من العقوبات المجهزة لفرضها على روسيا الآن“.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان على منع حصول الشركات الروسية على الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا.

وأضاف: ”الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن يكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل“.

وتابع جونسون، أن ”العقوبات على روسيا في حال الغزو ستذهب أبعد كثيرًا مما أعلن من قبل“.

وقال، إن ”بريطانيا والولايات المتحدة ستمنعان الشركات الروسية من التعامل بالجنيه الإسترليني والدولار، وهي خطوة قال إنها سيكون لها تأثير هائل“.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل تقدمه ويحتل دولا أوروبية شرقية أخرى إذا ما سمِح له بغزو أوكرانيا.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد: ”لا أعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوقف إذا سمِح له بغزو أوكرانيا، وسيشن حربًا على دول أوروبية مجاورة أخرى“.

وأضافت الوزيرة البريطانية: ”أخشى أن الرئيس الروسي بوتين يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة السيطرة على ”مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية؛ في محاولة لإحياء الاتحاد السوفيتي المنحل“.

ودعت تروس المجتمع الدولي إلى الوحدة وسط مخاوف متزايدة من إمكانية ضم دول سوفيتية سابقة أخرى، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشددة على ضرورة أن تقف بريطانيا وحلفاؤها في وجه روسيا.

وقالت: ”نحتاج للوحدة لإيقاف بوتين؛ لأنه لن يتوقف عند أوكرانيا.. لقد كان واضحًا جدًّا بأن طموحه لا يؤدي فقط إلى توليه السيطرة على أوكرانيا.. إنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى منتصف التسعينيات أو حتى قبل ذلك“.