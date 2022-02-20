بريطانيا: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا ويخطط لاحتلال دول أوروبية

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل تقدمه ويحتل دولا أوروبية شرقية أخرى إذا ما سمِح له بغزو أوكرانيا.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد ”لا اعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوقف إذا سمِح له بغزو أوكرانيا، وسيشن حربًا على دول أوروبية مجاورة أخرى.“

وأضافت الوزيرة البريطانية ”أخشى أن الرئيس الروسي بوتين يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة السيطرة على ”مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية في محاولة لإحياء الاتحاد السوفيتي المنحل“.

ودعت تروس المجتمع الدولي إلى الوحدة وسط مخاوف متزايدة من إمكانية ضم دول سوفيتية سابقة أخرى، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشددة على ضرورة أن تقف بريطانيا وحلفاؤها في وجه روسيا.

وقالت ”نحتاج للوحدة لإيقاف بوتين، لأنه لن يتوقف عند أوكرانيا… لقد كان واضحًا جدًّا أن طموحه لا يؤدي فقط إلى توليه السيطرة على أوكرانيا… إنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى منتصف التسعينيات أو حتى قبل ذلك“.

وحذرت الوزيرة البريطانية من أن دول البلقان، مثل: إستونيا، ولاتفيا، ودول البلقان الغربية، بما في ذلك صربيا وألبانيا، معرضة للخطر في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وقالت ”لقد قال بوتين كل هذا علنًا… إنه يريد إنشاء روسيا الكبرى، وإنه يريد العودة إلى الوضع كما كان من قبل، إذ كانت روسيا تسيطر على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية… قد تكون أوكرانيا الأسبوع المقبل ولكن بعد ذلك أي دولة ستكون التالية؟“.

بدوره، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، لقناة ”بي بي سي“ البريطانية، اليوم الأحد ”الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 فقط من حيث الحجم الهائل…أعتقد أن الكثير من الناس بحاجة إلى فهم التكلفة الباهظة في حياة الإنسان التي قد تترتب على ذلك، ليس فقط للأوكرانيين ولكن للروس أيضًا.“

وفي خطاب ألقاه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أصدر جونسون نداء إلى الكرملين لوقف التصعيد، قائلا ”أعتقد أن روسيا لن تكسب شيئًا على الإطلاق من هذا المشروع الكارثي، وسوف تخسر كل شيء“.