بينيت: أتوقع إحياء الاتفاق النووي قريبا لكن بصيغة "أضعف وأقصر"

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، أن تُفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ”قريبا“.

لكن ”بينيت“ حذر من أن هذا التفاهم ”سيكون أضعف وأقصر“ مما كان عليه لدى إبرامه في 2015، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال ”بينيت“: ”قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه سيكون أقصر زمنيا وأضعف من الاتفاق السابق“.

وشدد على أن ”إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 تعمل وتستعد لليوم التالي للاتفاق على كل الأصعدة“.

وتعارض إسرائيل بشدة العودة إلى الاتفاق النووي الموقع، العام 2015، رغم تأييد المؤسسة العسكرية له في حينه.

وبحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، موقف إسرائيل من المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، وطُرق قطع الطريق على الطموحات النووية الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يجمع قيادات رفيعة من دول العالم في ألمانيا.

وقال غانتس عبر حسابه على ”تويتر“، عقب اللقاء: ”إنه التقى بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وقدم لها موقف إسرائيل تجاه عدة مواضيع تجري مناقشتها في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني“.

وكانت تقارير تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن حصول تقدم في المفاوضات النووية في فيينا، وسط معلومات عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق المبرم العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018.

ولا تزال الجولة الثامنة من المفاوضات مستمرة بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة الماضية، إن بلاده ”قريبة جدا من اتفاق جيد وقابل للتحقيق مع المبادرات التي تم طرحها من قِبلهم في فيينا“.

وأوضح الوزير الإيراني، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية، أن ”التوصل لاتفاق ممكن في أقرب فرصة إذا أظهر الجانب الغربي مرونة، وقدم ابتكارات عملية“، بحسب قوله.

وأشار عبد اللهيان إلى أن ”بعض القضايا ما زالت عالقة، وأن السلطات الإيرانية تسعى لحلها عبر المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جيد“.