كوبا تعارض "توسع" حلف الأطلسي على حدود روسيا

انتقدت كوبا بشدة السبت، في خضم الأزمة حول أوكرانيا، ”الهستيريا الدعائية“ لواشنطن ضد موسكو و“توسع“ حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا، وذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى هافانا.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر ”نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية التي تطلقها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا ونعارض بشدة توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود هذا البلد الشقيق“.

كان نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس شدد مساء الجمعة على ”الموقف الكوبي الرافض للعقوبات الأحادية والظالمة التي يفرضها الغرب“ على موسكو، والمعارض لاحتمال انضمام أوكرانيا، المتاخمة لروسيا، إلى حلف الأطلسي.

وعبّر نائب رئيس الوزراء الكوبي الذي التقى نظيره الروسي، عن تضامنه مع موسكو في مواجهة ”حملات التضليل والحرب الدعائية المستمرة“ للولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما عبّر الرجلان عن رغبتهما في ”مواصلة توسيع التعاون الثنائي في كل المجالات“ بين كوبا وروسيا ولا سيما في ”مجال النقل والطاقة والصناعة والخدمات المصرفية والمالية“، بحسب البيان.

وشكر نائب رئيس الوزراء الكوبي موسكو على ”الدعم المستمر والتضامن“ مع كوبا خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إرسال خمس طائرات محملة مساعدات طبية فضلا عن قارب يحمل دقيق القمح يتوقع وصوله قريبا.

قبل شهر، تحدث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكوبي ميغيل دياز كانيل هاتفيا وبحثا في تعزيز ”الارتباط الاستراتيجي“ بين البلدين.

وقبل وصوله إلى كوبا، توجه بوريسوف إلى فنزويلا ونيكاراغوا، وهما حليفان آخران لموسكو في المنطقة.

وتأتي جولة المسؤول الروسي في ظل زيادة التوتر على الحدود الأوكرانية وخروقات متصاعدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وتقاتل الحكومة الأوكرانية قوات انفصالية في شرق البلاد منذ عام 2014. ويساهم زيادة القصف في المنطقة في تصعيد التوتر بين موسكو والغرب وسط التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وفي الإطار، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله ”نعم“، ردا على سؤال عما إذا كانت التدريبات قد بدأت.

يأتي ذلك في وقت أعلن مراقبون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، أنهم لاحظوا ”زيادة كبيرة“ في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها ”لاحظوا زيادة كبيرة“ في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في تموز/يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.