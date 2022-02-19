سماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا

ذكر مراسل لرويترز أن دوي عدة انفجارات سُمعت في وقت متأخر السبت وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا.

ولم يتضح بعد مصدر هذه الانفجارات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب سلطات الانفصاليين أو من كييف.

وفي الغطار ذاته، قال مصدر دبلوماسي لرويترز إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاك لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا السبت.

وتقاتل الحكومة الأوكرانية قوات انفصالية في شرق البلاد منذ عام 2014. ويساهم زيادة القصف في المنطقة في تصعيد التوتر بين موسكو والغرب وسط التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وفي الإطار، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله ”نعم“، ردا على سؤال عما إذا كانت التدريبات قد بدأت.

يأتي ذلك في وقت أعلن مراقبون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، أنهم لاحظوا ”زيادة كبيرة“ في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها ”لاحظوا زيادة كبيرة“ في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في تموز/يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وهز انفجاران عنيفان مدينة لوغانسك إحدى المدن الرئيسة في المنطقة الانفصالية في جمهورية لوهانسك الأوكرانية، فجر السبت، أديا لاندلاع النيران في خطين رئيسين لنقل الغاز.

وأكدت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، أن انفجارا آخر وقع في منطقة مالايا فيرغونكا في لوغانسك، وذكرت شركة ”لوغانسك غاز“ أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إطلاق صافرات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بشرق أوكرانيا، يوم أمس الجمعة، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان، وفق شاهد عيان لوكالة ”رويترز“.

وعلى صعيد منفصل، كان قد أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ”المعلنة من جانب واحد أيضا“، وهي ثاني منطقة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بدء إجلاء السكان.