وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتبادل سجناء فوري مع أمريكا‎‎

قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في ألمانيا، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة وإن الغرب سيكون المسؤول إذا فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لأن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد.

وأضاف عبد اللهيان أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن ”نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية، لا علاقة لها بالاتفاق النووي، يمكننا أن نفعل ذلك على الفور“.

ومضى يقول: ”إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقا جيدا“.

وردا على سؤال عما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، أحجم الوزير عن استبعاد ذلك، وقال ”نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج“.