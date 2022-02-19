الرئيس الإيراني يطالب بضمانات ووقف المطالب السياسية في محادثات فيينا

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، القوى الدولية التي تتفاوض مع بلاده بشأن الاتفاق النووي في فيينا بتقديم ”ضمانات صحيحة مع رفع كامل للعقوبات، معتبرا في الوقت نفسه أن المطالب السياسية تقوض المحادثات ويجب أن تغلق.

جاءت تصريحات الرئيس الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا خلاله تطورات المحادثات النووية الجارية.

وقال رئيسي: ”إن الوفد الإيراني يدفع بشكل جدي محادثات فيينا، وقدم مبادرات بناءة خلال المحادثات“، مضيفًا: ”إيران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناء على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني“.

وأوضح رئيسي أن الوفد الإيراني قد صرح مرارا وتكرارا بأنه يرحب بالمبادرات التي تضمن وتحمي حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن ”هناك ضغوطا أو مطالبات سياسية للضغط على الشعب الإيراني وتقويض آفاق التوصل إلى اتفاق“.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل رفع العقوبات وتقديم ضمان صحيح وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية، مجددا التأكيد على أن ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية“.

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاتصال، التطورات الحاصلة في مفاوضات فيينا النووية ”جيدة“، معربا عن أمله أن تثمر عن النتائج المرجوة سريعا.

وقال ماكرون للرئيس الإيراني إنه ”لا ينبغي أن تتأثر عملية التفاوض بالضغوط السياسية“.

وكانت تقارير تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن حصول تقدم في المفاوضات النووية في فيينا وسط معلومات عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

ولا تزال الجولة الثامنة من المفاوضات مستمرة بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

في سياق متصل، ذكر موقع ”نور نيوز“ المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، إنه ”لا يمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل للاتفاق النهائي في فيينا“.

ونقل الموقع عن مصادر إيرانية أن ”ما نُقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع مجرد تكهنات“، مضيفة أنه ”لا تزال هناك قضايا خلافية مهمة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، والمحادثات جارية لتقريب وجهات نظر الجانبين“.