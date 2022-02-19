وزير الداخلية الأوكراني يحتمي من قذائف خلال تفقده الجبهة

سقط عدد من قذائف الهاون على بعد مئات الأمتار من مكان وجود وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، بينما التقى اليوم السبت صحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.

وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفق ما أفاد مراسلو ”فرانس برس“، ولم يسجل سقوط أي ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت وكالة إنفاذ القانون في روسيا على موقعها الإلكتروني، إن لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا في تقارير لوسائل إعلام روسية عن انفجار قذيفة أوكرانية في منطقة روستوف الروسية التي تبعد نحو كيلو متر عن الحدود، وفق ”رويترز“.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس عن مصدر لم تذكرا هويته أنه تم العثور على قذيفة ثانية متفجرة في الأراضي الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

ولاحقا، ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا قولها إن قذيفة أصابت منزلا بقرية قرب الحدود الأوكرانية وأحدثت أضرارا في سطحه دون أن يصاب أحد بأذى.

ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتهما بأنهما أنباء زائفة.

وقالت كييف إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار وإنها لا مصلحة لها في تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في جنوب شرق أوكرانيا التعبئة العامة، على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، في كلمة مصورة، اليوم السبت: ”أدعو أبناء الوطن ممن هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية“، مضيفا: ”وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة“.

وذكر أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي الجمهورية، مضيفا أن قوات الشرطة الشعبية ”تردع العدو بإطلاق النار عليه“.

بدوره، وقع رئيس جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا، ليونيد باسيتشنيك، اليوم السبت، مرسوما يقضي بإعلان التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى؛ بغية ”تهيئة الظروف الملائمة لصد العدوان على الجمهورية“.