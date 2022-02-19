تقرير أمريكي: الاتفاق النووي مع إيران "معاهدة استسلام"

وصفت مؤسسة أبحاث سياسية أمريكية متخصصة، الاتفاق النووي الذي قد يتم توقيعه قريبا بين إيران وست دول كبرى بأنه معاهدة استسلام، محذرة بأنه سيتيح لطهران امتلاك أسلحة نووية في غضون سنوات قليلة.

وأشارت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقرير يوم الجمعة إلى أنه على الرغم من كل التحذيرات، يبدو أن الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي بعد استقالة ثلاثة من كبار زملائه بسبب التنازلات الأمريكية لمطالب الإيرانيين قد دفع القوى العالمية إلى الموافقة على ذلك.

وقالت في تقريرها: ”إنها معاهدة استسلام وصفقة إشكالية للغاية من شأنها أن تمهد طريقًا معينًا لإيران لامتلاك قنبلة نووية في السنوات القليلة القادمة“.

ونبهت المؤسسة إلى أن الاتفاق يفتقر إلى أي آليات من شأنها إجبار الإيرانيين على الدخول في مفاوضات إضافية حول صفقة ”أطول وأقوى“ قبل انتهاء صلاحية الاتفاق الجديد كما وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإدراجها.

وتابعت: ”الاتفاق لا يسد كل السبل التي يمكن أن تؤدي إلى سلاح نووي، ولا يعالج الثغرات التي تم تحديدها في الاتفاقية السابقة، ولا يمنح القوى العالمية أي قدرة فعلية لتفعيل آلية snapback التي تسمح لها بإعادة فرض العقوبات وفقًا للاتفاق الأصلي، إذ إنه من المقرر أن تنتهي هذه الآلية في عام 2025“.

ولفت التقرير إلى أن المشرعين الأمريكيين قد يكونون غير مستعدين للسماح لبايدن ومبعوثيه بالتوقيع على هذه الصفقة دون تحذيرهم والإيرانيين بشكل أساسي من عواقبها المستقبلية، مشيرا إلى الرسالة التي بعثها نحو 200 من النواب الجمهوريين والتي تقول إنه في عام 2024، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن تحترم إدارة رئيس جمهوري الصفقة وستعيد فرض جميع العقوبات التي يتم رفعها حاليًا.

وقال التقرير إنه ”من المفترض أن يرسل ذلك رسالة إلى العالم مفادها أن العودة إلى العمل كالمعتاد مع إيران هو احتمال محفوف بالمخاطر“.

وأضاف: ”لكن ما يحدث على المدى القصير يظل هو المشكلة لأن إعادة العمل بالصفقة الأصلية سوف يبيض كل انتهاكات إيران والتقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي، وفي نفس الوقت يمنحها مئات المليارات من الدولارات، ويسمح لها بإعادة تأهيل اقتصادها، ومواصلة تمويل وكلائها الإرهابيين“.

ورأى أنه بدلاً من إعادة فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي وبناء تهديد عسكري ذي مصداقية، فإن الأمريكيين على وشك التوقيع على ”صفقة استسلام“.

وختم قائلا: ”على أي حال، من المهم عدم الابتعاد عن القضية حتى بعد توقيع الصفقة، والحث على صياغة خطة لليوم التالي من شأنها أن تفرض سعرًا واضحًا ومؤلمًا من إيران إذا لم يتم التحرك نحو صفقة أقوى وأطول أجلاً، والتي ربما تعيق طريقها نحو سلاح نووي من شأنه أن يغير العالم من حولنا“.