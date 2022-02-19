وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان الانتهاكات الحوثية ومستجدات "النووي الإيراني"

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سبل وقف الانتهاكات الحوثية، ومستجدات الملف النووي الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء جرى اليوم السبت على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة الرسمية، ”استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك“.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وقالت ”واس“ إن الجانبين ناقشا ”سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية“.

وتبادل الجانبان، ”وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها“.

سمو #وزير_الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ويستعرضان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.#واس_عام pic.twitter.com/bG5bt7vGtB — واس العام (@SPAregions) February 19, 2022

إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت، أن جهود الوساطة والحوار والدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية باتت ضرورية أكثر من أي وقت، في ظل استمرار التصعيد العسكري وما أسماه بـ“السقوط الحر“ للاقتصاد.

وفي ختام زيارة إلى واشنطن ونيويورك، أشار غروندبرغ، في بيان صحفي، إلى أن موجة التصعيد العسكري الأخير ”تجعل حياة اليمنيين أكثر قسوة“.

https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1494974259273347076

وذكر البيان أن غروندبرغ التقى بأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لإحاطتهم بآخر مستجدات جهوده المبذولة للتوصل إلى خفض التصعيد وبدء عملية سياسية متعددة المسارات.

كما ناقش غروندبرغ في واشنطن آخر التطورات في اليمن والمنطقة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الخارجية والدفاع.