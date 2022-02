بريطانيا تدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، الحلفاء إلى ”الوحدة“ في مواجهة التهديدات الروسية بغزو أوكرانيا.

وقال جونسون ”يجب أن نتحد لمواجهة هذه التهديدات“، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا ستجعل من المستحيل على موسكو أن تصل إلى الأسواق المالية في مدينة لندن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف جونسون أمام القادة والوزراء المجتمعين في هذا المؤتمر السنوي الذي تقاطعه روسيا: ”يجب أن نتحد ضد هذا التهديد لأنه ينبغي ألا نشك في ما هو على المحك هنا“.

وأشار إلى أنه ”في حال غزو أوكرانيا، فإن الصدمة ستتردد في كل أنحاء العالم“، محذرا من تأثير ذلك على تايوان خصوصا، بعد وقت قصير من كلمة وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال المؤتمر.

وأوضح أن نجاح روسيا في هذا الغزو سيوجه رسالة إلى كل القوى الأخرى مفادها أن ”العدوان يؤتي ثماره“ وحض أوروبا على التزام ”الثبات الاستراتيجي“ في سياسات الطاقة والدبلوماسية والميزانيات العسكرية.

وقال جونسون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ”إن الرسالة التي سأنقلها معي إلى مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم، هي أن الحلفاء يجب أن يتحدثوا بصوت واحد؛ للتأكيد للرئيس بوتين على الثمن الباهظ الذي سيدفعه لأي غزو روسي آخر لأوكرانيا“.

The message I am taking to @MunSecConf today is that allies must speak with one voice to stress to President Putin the high price he will pay for any further Russian invasion of Ukraine.

We need western solidarity to avoid unnecessary bloodshed.

Diplomacy can still prevail. pic.twitter.com/ViLkUxlLsR

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2022