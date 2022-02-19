وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لكل السيناريوهات

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، أن بلاده تستعد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن موسكو تخطط لغزو وشيك للبلد المجاور.

وقال كوليبا للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ، ”نستعد لكل السيناريوهات المحتملة“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ ضد المدنيين في المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، بأنها ”سخيفة“.

وصرّح شولتس الذي التقى أخيرا الرئيس الروسي في موسكو، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ”قال (بوتين) إنه تم ارتكاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية في منطقة دونباس الانفصالية، وهو أمر سخيف جدا“.

وبعد تلك المحادثات التي عقدت بين الزعيمين في العاصمة الروسية، استخدم بوتين مصطلح ”الإبادة الجماعية“ الذي تستخدمه موسكو بانتظام حول دونباس، وهي المنطقة التي يقاتل فيها الجيش الأوكراني الانفصاليين الموالين لروسيا بدعم من موسكو، منذ ثماني سنوات.

وتابع المستشار الألماني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: ”لنكون واضحين، إرسال أكثر من 100 ألف جندي روسي ونشرهم حول أوكرانيا هو أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدانت في السابق استخدام مصطلح ”إبادة جماعية“ ضد المدنيين الذين يعيشون في المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا.

وأوضحت: ”نحن قلقون إزاء تحدث الرئيس بوتين ومسؤولين روس آخرين عن ”إبادة جماعية“ في دونباس، ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات“.

وفي سياق تطورات الأزمة الأوكرانية، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، اليوم السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية، بحسب ”رويترز“.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر مرارا من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إنه يعتقد الآن أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية، لكنه لا يعتقد أن بوتين يفكر حتى ولو على نحو مستبعد في استخدام أسلحة نووية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: ”لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام المقبلة“.

وأضاف: “إنني مقتنع في هذه اللحظة بأنه اتخذ هذا القرار“.