المستشار الألماني: مزاعم روسيا بشأن "إبادة جماعية" في دونباس بشرق أوكرانيا "سخيفة"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ ضد المدنيين في المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، بأنها ”سخيفة“.

وصرّح شولتس الذي التقى أخيرا الرئيس الروسي في موسكو، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ”قال (بوتين) إنه تم ارتكاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية في منطقة دونباس الانفصالية، وهو أمر سخيف جدا“.

وبعد تلك المحادثات التي عقدت بين الزعيمين في العاصمة الروسية، استخدم بوتين مصطلح ”الإبادة الجماعية“ الذي تستخدمه موسكو بانتظام حول دونباس، وهي المنطقة التي يقاتل فيها الجيش الأوكراني الانفصاليين الموالين لروسيا بدعم من موسكو منذ ثماني سنوات.

وتابع المستشار الألماني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: ”لنكون واضحين، إرسال أكثر من 100 ألف جندي روسي ونشرهم حول أوكرانيا هو أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدانت في السابق استخدام مصطلح ”إبادة جماعية“ ضد المدنيين الذين يعيشون في المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا.

وأوضحت: ”نحن قلقون إزاء تحدث الرئيس بوتين ومسؤولين روس آخرين عن ”إبادة جماعية“ في دونباس، ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات“.