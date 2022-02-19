وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية بدأت تتمركز استعدادا للهجوم على أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، خلال زيارة لليتوانيا، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا ”بدأت تنتشر؛ وذلك استعدادا للهجوم“.

وأضاف: ”بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم“. موضحا أن الجنود الروس ”يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم“، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها، هدّدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتعزيز قوات شمال حلف الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية، إذا غزت روسيا أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ”قاسية وفورية“ ضد موسكو.

وقالت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا في الناتو في الجانب الشرقي، في حال حصل الغزو“.

وفي الإطار، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، اليوم السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله ”نعم“، ردا على سؤال عما إذا كانت التدريبات قد بدأت.

يأتي ذلك في وقت أعلن مراقبون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، أنهم لاحظوا ”زيادة كبيرة“ في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها ”لاحظوا زيادة كبيرة“ في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في تموز/يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وهز انفجاران عنيفان مدينة لوغانسك إحدى المدن الرئيسة في المنطقة الانفصالية في جمهورية لوهانسك الأوكرانية، فجر اليوم، أديا لاندلاع النيران في خطين رئيسين لنقل الغاز.

وأكدت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، أن انفجارا آخر وقع في منطقة مالايا فيرغونكا في لوغانسك، وذكرت شركة ”لوغانسك غاز“ أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إطلاق صافرات الإنذار في وسط مدينة دونيتسك، بشرق أوكرانيا، يوم أمس الجمعة، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان، وفق شاهد عيان لوكالة ”رويترز“.

وعلى صعيد منفصل، كان قد أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ”المعلنة من جانب واحد أيضا“، وهي ثاني منطقة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بدء إجلاء السكان.