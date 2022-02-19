المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بتقويض أمن القارة.. و"الأطلسي" يدعو لافروف للحوار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، اليوم السبت، إن روسيا شرعت في ”تقويض“ الهيكل الأمني لقارة أوروبا، فيما وجّه حلف الأطلسي دعوة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للحوار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، اليوم السبت، إن روسيا شرعت في ”تقويض“ الهيكل الأمني الأوروبي وهي تقوم ”بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي“، وفق ما جاء في وكالة فرانس برس.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلة: ”لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة من موسكو لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي“.

كما نددت بما وصفته تحالف روسي-صيني يسعى إلى فرض ”قانون الأقوى“.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن روسيا تخاطر بإهدار أي ازدهار مستقبلي إذا غزت أوكرانيا، إذ ستفرض ”حزمة قوية“ من العقوبات المالية والاقتصادية ضد موسكو في حال قيامها بأي هجوم.

وقالت إن ذلك ”قد يكلف روسيا مستقبلًا مزدهرًا“.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، إنه أرسل خطابًا إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمشاركة في حوار في إطار مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا لتجنب نشوب صراع في أوكرانيا.

وذكر ستولتنبرغ لمؤتمر ميونيخ للأمن أنه لا توجد مؤشرات على سحب روسيا قواتها من على حدود أوكرانيا، مضيفًا أن مخاطر اندلاع صراع حقيقية.

وجدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الالتزام ”الثابت“ لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض، محذرًا روسيا من أنها ”ستحصل على المزيد من (قوات) الناتو“ في سعيها إلى خفض وجود الناتو“ على حدودها.

وقال ستولتنبرغ: ”تحاول موسكو دحر التاريخ، وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعًا حلفاء في حلف شمال الأطلسي، وسنقوم دائمًا بما هو ضروري لحماية أنفسنا، والدفاع عن بعضنا البعض“.

وفي سياق متصل، كان مكتب الرئيس الأوكراني قد أعلن أن فولوديمير زيلينسكي لم يغير خططه لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من غزو روسي.

ومن دون الإشارة إلى تساؤلات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما إذا كان من الحكمة مغادرة زيلينسكي كييف، أصدر مكتب الرئيس الأوكراني بيانًا شدد فيه على أن الوضع شرق أوكرانيا ”ما زال تحت السيطرة تمامًا“.

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب مكتبه.

وكان بايدن الذي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، قد حذَّر، أمس الجمعة، من أنه ”قد لا يكون خيارًا حكيمًا“ أن يحضر زيلينسكي مؤتمر ميونيخ السنوي، مضيفًا: ”لكنه قراره“.