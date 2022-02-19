تقرير: الصين تتحدى الهند عبر صفقات أسلحة متطورة إلى باكستان

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الصين تقدم مبيعات الأسلحة إلى باكستان في محاولة لمواجهة الهند، حيث تمثل صفقة طائرات J-10C الصينية إلى إسلام أباد الخطوة الأولى من نوعها منذ عقود في علاقات التسلح مع باكستان.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني: ”سوف تقوم الصين بتسليم 25 طائرة من طراز J-10C إلى باكستان خلال أسابيع، في جزء من صفقة بين الدولتين تستهدف تعزيز القدرات العسكرية لإسلام أباد في مواجهة خصمها الهند“.

ومضت تقول: ”تمثل أولى صادرات الصين لطائرتها المتطورة خطوة كبيرة في علاقاتها العسكرية المستمرة منذ عقود مع باكستان، والتي تتضمن تقديم أحدث الأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة الصينية إلى حليفها الباكستاني، كما ستقوم بكين أيضاً بالتوسع في دعمها للبحرية الباكستانية“.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من الطائرة المقاتلة الصينية تم اختبارها في ”تشنغدو“، التي تمثل موقع ”مجموعة تشنغدو لصناعة الطائرات“، وفقاً لمصدر إعلامي مقرب من الجيش الصيني، حيث قال أيضاً إن هذا الطراز من الطائرات سوف يتم نقله إلى باكستان فور انتهاء الطيارين والتقنيين الباكستانيين من التعرف على الطائرة.

من جانبهم، قال مسؤولون بارزون في باكستان إن الطائرات سوف تصل قبل نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي نشر فيه مراقبون صينيون، ومراقبون عسكريون آخرون صورا وفيديو تظهر من خلالها الطائرات من طراز J-10C وهي تحمل أعلام القوات الجوية الباكستانية.

وتابعت ”فاينانشال تايمز“ بقولها: ”تبيع الصين إلى باكستان أيضاً 4 فرقاطات من طراز 054A التي دخلت الخدمة لأول مرة في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ تسليم 8 غواصات من طراز Type 041، وهي أسرع غواصة هجومية لدى الصين، خلال العام الجاري“.

وأردفت قائلة: ”الهند تعتقد أن مبيعات الأسلحة إلى باكستان محاولة لتضخيم التهديد الذي تمثله إسلام أباد، حيث تشترك الهند في حدود طويلة مع كل من الصين وباكستان“.

ونقلت عن ”براهما تشيلاني“، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بمركز البحث السياسي، وهو مركز فكري يتخذ من نيودلهي مقراً له، قوله: ”هناك رابطة استراتيجية واضحة بين الصين وباكستان. هذه الرابطة تستهدف بوضوح احتواء الهند، وتقويضها، تلك هي الاستراتيجية التي تعتمدها الصين“.

ووصف تشيلاني صفقات الأسلحة الصينية الجديدة إلى باكستان بأنها تحول مهم، حيث تقوم بكين حالياً ببيع أو نقل أهم أنظمة التسلح التي تمتلكها إلى إسلام أباد.

وبحسب وزير الداخلية الباكستاني، شيخ راشد أحمد، فإن حصول إسلام أباد على طائرات J-10C الصينية سوف يساعد بلاده على تضييق الفجوة مع الهند، في أعقاب حصول الأخيرة على 36 طائرة رافال من فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن الحربية الصينية سوف تساعد باكستان على تعزيز قدراتها البحرية في المحيط الهندي، المنطقة التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لبكين.