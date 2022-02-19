الرئيس الأوكراني سيسافر إلى ميونيخ رغم التخوف من غزو روسي‎‎

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يغير خططه لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من غزو روسي، وفق وكالة ”فرانس برس“.

ومن دون الإشارة إلى تساؤلات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما إذا كان من الحكمة مغادرة زيلينسكي كييف، أصدر مكتب الرئيس الأوكراني بيانا شدد فيه على أن الوضع في شرق أوكرانيا ”ما زال تحت السيطرة تماما“.

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب مكتبه.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني أن ”فولوديمير زيلينسكي يتوقع اتفاقات ملموسة تتعلق بحصول بلادنا على دعم عسكري ومالي إضافي“، لافتا إلى أنه سيعود إلى كييف في وقت لاحق اليوم السبت.

وكان بايدن الذي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، قد حذر أمس الجمعة من أنه ”قد لا يكون خيارا حكيما“ أن يحضر زيلينسكي مؤتمر ميونيخ السنوي، مضيفا ”لكنه قراره“.

وتساءل بايدن عما إذا كان ”من الحكمة“ أن يغادر الرئيس الأوكراني بلاده للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ، في وقت تواجه فيه أوكرانيا خطر تعرضها لغزو روسي وشيك.

وردًا على سؤال عن عزم زيلينسكي السفر في نهاية هذا الأسبوع إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه في إطار ”السعي إلى حل دبلوماسي، فإن هذا (القرار) قد لا يكون، أو قد يكون الخيار الأكثر حكمة. لكن القرار يعود له“.

وأكد بايدن أنه ”واثق“ من أن بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا تحاول اختلاق ”مبرر كاذب“ لشن الحرب، مشيرا إلى أن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، أو في الأيام المقبلة“.

وجدد بايدن دعوة موسكو لتغليب لغة الحوار لحل الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري، قائلا إن ”الأوان لم يفت“ للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وزعماء حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين أجروا اتصالا هاتفيا يوم أمس الجمعة أبدوا فيه قلقهم بشأن ”استمرار حشد القوات“ الروسية بالقرب من أوكرانيا، وكرروا دعمهم لسيادة أوكرانيا.