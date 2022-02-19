أوكرانيا.. سماع دوي عدة انفجارات شمالي مدينة دونيتسك الانفصالية

نقلت وكالة ”رويترز“ عن شاهد عيان، قوله إن دوي عدة انفجارات سُمع شمالي مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني أعلن مقتل أحد جنوده في قصف نفذه الانفصاليون صباح اليوم السبت، في شرق أوكرانيا، حيث أثار العنف في صراع طويل الأمد المخاوف من أن يكون مقدمة لعمل عسكري من قبل روسيا.

وقال الجيش على صفحته بموقع ”فيسبوك“ إنه رصد 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الانفصاليين منذ بداية اليوم مقارنة مع 66 في اليوم السابق.

وذكر أن ”الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 20 تجمعا سكنيا مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك“.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بأنه استفزاز.

ونفت حكومة أوكرانيا بشدة تلميح روسيا بأن كييف قد تشن هجوما في شرق البلاد.

وتهدف اتفاقات مينسك إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في شرق البلاد.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه زعيما ”جمهورية“ دونيتسك ومنطقة لوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا شرق أوكرانيا، اليوم السبت، التعبئة العامة في مواجهة أي هجوم من قِبل كييف.

وقال دينيس بوشيلين، زعيم ”دونيتسك“، في تصريح عبر الفيديو بعدما حذّر مراقبون من ”تصعيد كبير“ بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة،: ”أحضّ إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت، اليوم، مرسوم التعبئة العامة“.

وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، على حد قوله، متّهمًا الجنود الأوكرانيين بمواصلة هجماتهم على المنطقة، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف: ”معًا سنحقق النصر المنشود والضروري، وسنحمي دونباس، وكل الشعب الروسي“.

من جهته، أقرَّ زعيم منطقة ”لوغانسك“ الانفصالية شرق أوكرانيا أمرًا بالتعبئة العامة، اليوم السبت، حاذيًا حذو زعيم الانفصاليين في ”دونيتسك“، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المنطقة الانفصالية ليونيد باسيتشنيك: ”أعلن التعبئة العامة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية“.

ونفت كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.