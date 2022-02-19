الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد جنوده في "الشرق الانفصالي"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده، اليوم السبت، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في الشرق الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: ”نتيجة قصف مدفعي، أُصيب جندي أوكراني بجراح قاتلة بسبب شظايا“.

وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو، اليوم السبت، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ما يغذي المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت القوات المسلحة في كييف في بيان عن 66 تبادلًا لإطلاق النار، بحلول الساعة 07,00 صباحا (04,00 ت غ)، فيما وصف المتمردون في ”دونيتسك“ معقل الانفصاليين الوضع بأنه ”خطير“.

وأفاد البيان بأن ”المتمردين استخدموا قذائف هاون من عيار 82 و120 مليمترًا المحظورة في بلدات ممتدة عبر الجبهة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا“.

وأشار إلى أن ”القوات المسلحة تسيطر على الوضع، وتواصل تأدية مهمتها لصد واحتواء العدوان المسلح لروسيا“.

وتنفي موسكو رسميًا تورطها في الصراع، وتقول إنه شأن داخلي أوكراني.

لكن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أفادوا بوجود شحنات منتظمة من الأسلحة الروسية عبر الحدود طوال فترة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه زعيما ”جمهورية“ دونيتسك ومنطقة لوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا شرق أوكرانيا، اليوم السبت، التعبئة العامة في مواجهة أي هجوم من قِبل كييف.

وقال دينيس بوشيلين، زعيم ”دونيتسك“، في تصريح عبر الفيديو بعدما حذّر مراقبون من ”تصعيد كبير“ بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة،: ”أحضّ إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت، اليوم، مرسوم التعبئة العامة“.

وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، على حد قوله، متّهمًا الجنود الأوكرانيين بمواصلة هجماتهم على المنطقة.

وأضاف: ”معًا سنحقق النصر المنشود والضروري، وسنحمي دونباس، وكل الشعب الروسي“.

من جهته، أقرَّ زعيم منطقة ”لوغانسك“ الانفصالية شرق أوكرانيا أمرًا بالتعبئة العامة، اليوم السبت، حاذيًا حذو زعيم الانفصاليين في ”دونيتسك“، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المنطقة الانفصالية ليونيد باسيتشنيك: ”أعلن التعبئة العامة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية“.

ونفت كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.