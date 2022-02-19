الأزمة الأوكرانية.. "دونيتسك" و"لوغانسك" تعلنان التعبئة العامة في مواجهة كييف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن زعيما ”جمهورية“ دونيتسك ومنطقة لوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا شرقي أوكرانيا، يوم السبت، التعبئة العامة في مواجهة أي هجوم من قبل كييف.

وقال دينيس بوشيلين، زعيم ”دونيتسك“، في تصريح عبر الفيديو بعدما حذّر مراقبون من ”تصعيد كبير“ بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة،: ”أحضّ إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة“.

ويأتي هذا الإعلان، بعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السبت، أن هناك ”زيادة كبيرة“ في انتهاكات وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ العام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

ويتهم زعماء غربيون روسيا التي نشرت قوات لها على الحدود الأوكرانية، بالتحضير لهجوم، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انه ”مقتنع“ بأن فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا.

وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، على حد قوله، متّهما الجنود الأوكرانيين بمواصلة هجماتهم على المنطقة.

وأضاف: ”معا سنحقق النصر المنشود والضروري. وسنحمي دونباس وكل الشعب الروسي“.

ونفت كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

من جهته، أقر زعيم منطقة ”لوغانسك“ الانفصالية في شرق أوكرانيا أمرا بالتعبئة العامة السبت، حاذيا حذو زعيم الانفصاليين في ”دونيتسك“، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي على الجمهورية السوفياتية السابقة.

وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المنطقة الانفصالية ليونيد باسيتشنيك: ”أعلن التعبئة العامة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية“.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قالت في وقت سابق اليوم، إن مراقبيها ”لاحظوا زيادة كبيرة“ في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة شرق أوكرانيا.

وأضافت المنظمة في بيان أن ”هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في تموز/يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار“.

وأبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 222 انتهاكا لوقف إطلاق النار الخميس على خط الجبهة في منطقة دونيتسك، بما فيها 135 ”انفجارا“، مقابل 189 الأربعاء و24 الثلاثاء.

في لوغانسك، وهي مدينة أخرى بشرق أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، سجلت المنظمة 648 انتهاكا، بينها 519 ”انفجارا“، مقابل 402 الأربعاء و129 الثلاثاء.

ودعت المنظمة في بيانها ”الأطراف إلى التقيد الصارم بكل الالتزامات التي تعهدوا بها، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من التوتر والعمل على وقف فوري للتصعيد من أجل مصلحة المدنيين الأبرياء على جانبي خط الجبهة الذين ما زالوا يعانون بسبب هذا الصراع“.