أمريكا توقف دعماً بقيمة 160 مليون دولار لبوركينا فاسو بسبب "الانقلاب"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة ”رويترز“ الأمريكية للأنباء، يوم الجمعة إن واشنطن أوقفت ما يقرب من 160 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لبوركينا فاسو.

يأتي ذلك بعد أن خلصت إلى أن الإطاحة بالرئيس روك كابوري في يناير/ كانون الثاني شكلت انقلابا عسكريا مما يستدعي فرض قيود على المساعدات بموجب القانون الأمريكي.

وقال متحدث باسم الوزارة إن وزارة الخارجية اتخذت القرار بعد ”مراجعة متأنية“.

وتم اتخاذ القرار تماشيا مع قانون أمريكي يستوجب وقف المساعدات الخارجية الأمريكية، باستثناء الأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية، لأي دولة يُطاح برئيس حكومتها المنتخب في انقلاب عسكري أو في انقلاب يلعب فيه الجيش دورا حاسما.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن ”وزارة الخارجية ترى أن انقلابا عسكريا وقع في بوركينا فاسو“.

وأضاف ”لذلك، سيتم فرض قيود على المساعدات الخارجية التي تبلغ قيمتها 158.6 مليون دولار والتي تستفيد منها حكومة بوركينا فاسو“.