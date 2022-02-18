بايدن يشكّك بحكمة قرار زيلينسكي مغادرة أوكرانيا للمشاركة بمؤتمر دولي

تساءل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عما إذا كان ”من الحكمة“ أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ، في وقت تواجه فيه أوكرانيا خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك.

وردّاً على سؤال عن عزم زيلينسكي على السفر في نهاية هذا الأسبوع إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، قال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه في إطار ”السعي إلى حلّ دبلوماسي، فإن هذا (القرار) قد لا يكون، أو قد يكون الخيار الأكثر حكمة. لكنّ القرار يعود له“.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنّه ”واثق“ من أنّ بوتين قرّر مهاجمة أوكرانيا.

وأكد بايدن، أن روسيا تحاول اختلاق ”مبرّر كاذب“ لشنّ حرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقب، أو في الأيام المقبلة“ ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وجدد جو بايدن دعوة موسكو لتغليب لغة الحوار لحل الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري، قائلا إنّ ”الأوان لم يفت“ للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة.

وكشف عن أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف الخميس في أوروبا للبحث في أزمة أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين أجروا اتصالا هاتفيا يوم الجمعة أبدوا فيها قلقهم بشأن ”استمرار حشد القوات“ الروسية بالقرب من أوكرانيا وكرروا دعمهم لسيادة أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إنهم ”تعهدوا بمواصلة الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع“.

من جهته، أعلن قصر الإليزيه الجمعة أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحادث هاتفياً الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والسبت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في محاولة منه ”لتجنّب الأسوأ“ في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ”واجبنا هو تجنّب الأسوأ (…) نعتقد أنّ ما زالت لدينا الإمكانية لثني الرئيس بوتين عن المضيّ قدماً نحو مهاجمة أوكرانيا“.