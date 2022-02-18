قناة عبرية: اتفاق نووي جديد مع إيران الأسبوع المقبل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن تقديرات الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين القوى الكبرى وإيران، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة العبرية، مساء الجمعة، أن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتسعد لتوجيه خطاب حول الملف الإيراني قريباً“.

ونقلت مراسلة القناة العبرية للشؤون السياسية، غيلي كوهين، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه ”رغم الاتفاق على المواضيع كافة، إلا أن التوجه الدولي يتمثل في التسوية مع إيران“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تأمل فيه إسرائيل أن يكون رفع العقوبات عن إيران بشكل تدريجي، في حين يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات التجارية على إبرام صفقات مع إيران، وفق القناة.

وتعارض إسرائيل بشدة العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، رغم تأييد المؤسسة العسكرية له في حينه، ومعارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، له.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن ”بلاده قريبة جداً من اتفاق جيد وقابل للتحقيق مع المبادرات التي تم طرحها من قبلهم في فيينا“.

وأوضح الوزير الإيراني، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، أن ”التوصل لاتفاق ممكن في أقرب فرصة إذا أظهر الجانب الغربي مرونة، وقدم ابتكارات عملية“، حسب قوله.

وأشار عبد اللهيان، إلى أن ”بعض القضايا ما زالت عالقة، وأن السلطات الإيرانية تسعى لحلها عبر المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جيد“.

والخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ”هناك تقدماً ملموساً في مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران“، مشيرة إلى أن ”التوصل إلى اتفاق ممكن خلال أيام“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وحسب متحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإنه ”في حال أظهرت إيران جدية، سيكون بإمكاننا وينبغي علينا التوصل إلى التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل خلال أيام“، وفق قوله.

الجدير ذكره، أن الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق تستمر بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فيينا.

ويقول رؤساء وفود الدول المشاركة في المحادثات، إن معظم مسودة الاتفاقية قد اكتملت، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية.