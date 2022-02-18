واشنطن تتوعد: سنجعل روسيا دولة "منبوذة" إذا غزت أوكرانيا

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على موسكو إذا ما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا، ستجعل من روسيا دولة ”منبوذة“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينغ، للصحفيين إن ”روسيا ستصبح دولة منبوذة بالنسبة الى المجتمع الدولي.. سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطورًا“.

كما أكد، سينغ، أن الولايات المتحدة ”مستعدة“ في حال حاولت موسكو استخدام إمدادات الطاقة ”سلاحًا“، في وقت حذرت واشنطن من أن خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ لن يدخل الخدمة إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وأضاف: ”لقد اتخذنا إجراءات (…) للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لنضمن أن لدينا إمدادات طاقة متواصلة وأسواق طاقة مستقرة“.

وكانت الولايات المتحدة حملت، اليوم الجمعة، روسيا ”مسؤولية“ الهجمات الإلكترونية التي استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، علمًا بأن الكرملين نفى أي مسؤولية له عن تلك الهجمات.

وقالت مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية،آن نويبرغر: ”نرى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع“، وذلك مع بلوغ التوتر ذروته مع موسكو في الأزمة حول أوكرانيا.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال كشفها كمية غير معهودة من المعلومات الاستخباراتية، في أن تجعل من الصعب على موسكو افتعال مبرر لاجتياح أوكرانيا، وهي إستراتيجية طموحة غير أنها تحمل مخاطر بالنسبة لواشنطن.

وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بصورة مفصلة، أمس الخميس، على مجلس الأمن الدولي السيناريو الكارثي لهجوم وشيك على أوكرانيا تتوقعه الاستخبارات الأمريكية، يتضمن أولًا ”تلفيق ذريعة“ تسمح لموسكو أن ”تعلن أن عليها أن ترد للدفاع عن المواطنين الروس أو السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا“، ثم هجومًا بواسطة ”صواريخ وقنابل“.

وتابع دون عرض أدلة، أنه بعد ذلك ”تقطع الاتصالات وتشل هجمات إلكترونية المؤسسات الأوكرانية الحيوية (…) ثم تتقدم دبابات وجنود ضدّ أهداف رئيسة تم تحديدها مسبقً

ا“، بما في ذلك العاصمة كييف.

كما وصف مسؤولون أميركيون بشكل دقيق الجهاز العسكري الذي تنشره روسيا على الحدود الأوكرانية، فعددوا بحسب آخر الأرقام أكثر من 150 ألف عسكري وآلاف من عناصر القوات الخاصة وطائرات مقاتلة وقاذفة وصواريخ ومضادات جوية وآليات إنزال برمائية متمركزة في البحر الأسود، وكلها تفاصيل نادرًا ما تكشف بشكل علني للرأي العام.