بوتين يأمر بتوفير الإعاشة للمرحلين من شرق أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزير الطوارئ، اليوم الجمعة، بالتوجه إلى جنوب شرق روسيا؛ لتوفير الإعاشة لسكان يغادرون منطقتين تعلنان أنهما جمهوريتان مستقلتان في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: ”أصدر بوتين تعليماته إلى وزير الطوارئ بالتوجه بشكل عاجل إلى منطقة روستوف لتنظيم العمل لتوفير متطلبات الإعاشة وتقديم وجبات ساخنة وكل شيء تدعو إليه الحاجة، بما في ذلك الرعاية الطبية“.

وتقع المنطقتان المنشقتان في إقليم دونباس الأوكراني.

وأعلنت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا، والتي تدعمها روسيا، قامت بجمع أطفال داخل ملجأ في المنطقة الانفصالية تمهيدا للبدء في إجلائهم إلى روسيا.

وكانت ما يسمى جمهورية ”دونيتسك“ الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أعلنت عن إجلاء واسع لسكان المنطقة إلى روسيا بعد تزايد عمليات القصف.

كما أصدر رئيس جمهورية ”لوجانسك“، المعلنة من جانب واحد، بيانا مماثلا في وقت لاحق، وفق ”رويترز“.

وشهدت منطقة الصراع بشرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ أعوام، في حين تبادلت الحكومة في كييف والانفصاليون الاتهامات بالمسؤولية.

وتقول دول غربية إن القصف، الذي بدأ أمس الخميس، واحتدم اليوم الجمعة، يأتي في سياق اختلاق ذريعة للغزو.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا، التي أعلنت بدء سحب قواتها من منطقة الحدود مع أوكرانيا هذا الأسبوع، فعلت النقيض من ذلك تماما، وإنها زادت القوات التي تهدد جارتها إلى ما بين 169 و190 ألف جندي، ارتفاعا من 100 ألف في نهاية يناير كانون الثاني.

وقال السفير الأمريكي مايكل كاربنتر، في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا: ”هذه أكبر تعبئة عسكرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية“.

ووصف مصدر دبلوماسي، يملك أعواما من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، القصف في شرق أوكرانيا بأنه الأعنف منذ انتهاء القتال هناك بوقف لإطلاق النار في 2015.

من جانبها، قالت موسكو إنها تراقب عن كثب تصعيد القصف في شرق أوكرانيا، التي تواجه فيها القوات الحكومية المتمردين المدعومين من روسيا منذ 2014.

ووصفت موسكو الوضع بأنه يحمل مؤشرات على خطورة شديدة.