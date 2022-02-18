صحيفة عبرية: تعامل الجيش مع مُسيرات "حزب الله" أفزع سكان شمال إسرائيل

عاش سكان شمال إسرائيل خلال الساعات الأخيرة أجواءً تشبه تلك التي سادت إبان حرب لبنان الثانية عام 2006، وفق شهادات مواطنين تحدثوا لصحيفة ”يديعوت احرونوت“، اليوم الجمعة.

وتسببت طريقة تعاطي الجيش الإسرائيلي مع واقعتين منفصلتين، شهدتا التصدي لطائرتين مسيرتين أطلقتهما منظمة ”حزب الله“، في تلك الحالة، إذ أصيب السكان بالذعر على وقع صافرات الإنذار التي أدخلت الكثير من مستوطني شمال إسرائيل إلى الملاجئ.

وحسب الصحيفة، سمعت صافرات الإنذار مرتين، اليوم الجمعة، في منطقة الجليل الأعلى وجنوب هضبة الجولان، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والزائرين، الذين كانوا استغلوا تحسن حالة الجو من أجل التنزه.

ووفقًا للصحيفة، أطلقت صافرة الإنذار الأولى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11:51، وبعد 8 دقائق أطلقت الثانية، وفور تسلل الطائرة المسيرة من جنوب لبنان، حاول نظام ”القبة الحديدية“ اعتراضها دون أن يحرز نجاحا، على عكس الانطباع الذي تركه إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتراض المسيرة.

مروحيات فوق رؤوسنا

وأضافت أن مروحيات عسكرية هرعت إلى الموقع، في حين حلقت مقاتلات حربية في سماء الجليل، وعادت المسيرة إلى الجانب اللبناني.

وذكرت الصحيفة أن تلك هي المرة الأولى منذُ عام 2018 التي تشوش فيها صافرات الإنذار الصمت النسبي في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن إلينور عزرئيلي (36 عامًا) من سكان مدينة صفد بالجليل، شمالي إسرائيل، قولها: ”منذ حرب لبنان الثانية، لم أشهد حدثًا مفزعًا مماثلًا“.

ونوهت إلى أنها كانت سمعت فجأة صوت صافرات الإنذار، وشاهدت عددا كبيرا من المروحيات، لا تقل عن خمس، بينما حلقت فوق رأسها، مبينة أنها ”شعرت بأجواء حرب، وأن شيئًا ما سيحدث حولي، هرعت إلى الملجأ المحصن وبعد بضع دقائق فهمت ماذا يدور“.

وأشارت عزرئيلي إلى أن الأمر أفزعها، وأن أول ما فعلته هو التيقن من أن أطفالها توجهوا إلى الملجأ، مضيفة: ”ننشد الهدوء والسكينة لكي يمكننا الخروج والتنزه، لدينا هنا زائرون من وسط البلاد، لا أريد أن يفزعوا“.

تعرضنا لضغوط

وتحدثت ”يديعوت احرونوت“ مع جلعاد تسوفينسكي (58 عامًا)، الذي يقطن مستوطنة شمالي بحيرة طبرية تسمى ”كيبوتس حوقوق“، الذي كان بداخل منزله وقت إطلاق صافرات الإنذار.

وقال تسوفينسكي إنه تلقى رسالة تحذير مسبقة (على الهاتف) من قيادة الجبهة الداخلية قبيل إطلاق صافرات الإنذار، مضيفا: ”توجهنا إلى الخارج وشاهدنا دخانا أبيض يتطاير بيننا وبين مدينة صفد، تعرضنا لضغوط، لقد كانت آخر مرة سمعنا فيها الصفارات إبان حرب لبنان الثانية“.

وحذر من أن أغلب من يعرفهم بهذه المستوطنة التعاونية لا يعرفون لهم ملجأ محصنا أو غرفة مؤمنة داخل المنزل، مبينًا: ”أما من لديهم فقد دخلوا فورا“.

زرعوا الهلع

في غضون ذلك، كتب المحلل الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، غاي بخور، عبر مدونته الشخصية، أن ما حدث يؤشر على أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ”تزرع الهلع بين المواطنين“.

وقال إن عدم كون الواقعة في غاية الخطورة، وعدم سقوط إصابات أو قتلى، لا يقلل من حقيقة سؤال: ”كم عدد الذين أصيبوا بالذعر“.

وأشار إلى أنه كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي منع وصول المسيرات التابعة لـ“حزب الله“ إلى الأجواء الإسرائيلية، أو اعتراضها فور تسللها؛ من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الطبيعية في الشمال.

ولفت إلى ضرورة تفعيل نظام الاعتراض الصاروخي القائم على شعاع الليزر بأسرع ما يمكن، كي يمكنه اعتراض أهدافه بشكل سريع ورخيص الكلفة.

مناورة الوعي

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، بعد أن تجاوزت حدود لبنان، مشيرا إلى أنه كان يتابعها حتى تمت عملية إسقاطها.

ونشر حساب إسرائيلي على ”تويتر“، يحمل اسم ساهير، فيديو لمقاتلات إسرائيلية تحلق شمال البلاد، وكتب: ”هذا هو شمالنا قبل فترة قصيرة، عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مسيرة حزب الله التي تسللت لإسرائيل“.

ورأى الكاتب والصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، عبر حسابه على ”تويتر“، أن منظمة ”حزب الله“ نفذت ما أسماها ”مناورة تستهدف الوعي“.

وذكر بحديث الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله، يوم الأربعاء الماضي، حين قال إن منظمته باتت قادرة على تصنيع المسيرات، مضيفا: ”هكذا يصنعون نسبة وتناسبا لا وجود لهما في الحقيقة“.