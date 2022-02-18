مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا: من الصعب تحديد موعد التوصل لاتفاق

رفض مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا، محمد مرندي، اليوم الجمعة، تحديد موعد للوصول إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية.

وقال مرندي في مقابلة مع قناة ”TRT“ التركية ونشرتها وسائل إعلام إيرانية: ”لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي يتعين البت فيها في واشنطن“.

وبشأن موعد إعلان الاتفاق المحتمل، أوضح مرندي أنه ”من الصعب تحديد ذلك، لكن يمكن القول إن الاتفاق أصبح قريبا جدا“.

واستدرك قائلا: ”لكن الأمر لا يزال يعتمد على ما إذا كان الأمريكيون والأوروبيون جاهزين لبعض القرارات، بالإضافة إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى حسم في واشنطن“.

وأوضح المسؤول الإيراني: ”لا تقبل إيران إلا بصفقة جيدة، والمواعيد النهائية لا معنى لها، وإذا كانت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في عجلة من أمرهم، فعليهم تجنب التسويف“.

وكانت مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق، إن المفاوضات في فيينا أمامها حتى نهاية الشهر الحالي (فبراير 2022) لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

واتهم مستشار فريق التفاوض الإيراني، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة سياسات سلفه الرئيس دونالد ترامب، وقال: ”بما أن أنظمة الناتو ضعيفة في مواجهاتها مع روسيا والصين، فإن أفضل شيء عليهم فعله هو خفض التكاليف وقبول الاتفاقية النووية“.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس الخميس تقريرا لـ ”رويترز“ عن وجود مسودة اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي بأنه ”تقرير مشوه“.

ونقلت ”رويترز“ عن ”دبلوماسيين غربيين“ قولهم إنه في المسودة المكونة من 20 صفحة لإحياء الاتفاق والتي أعدت في فيينا، تم فيها اتخاذ إجراءات ثنائية لإعادة إيران والولايات المتحدة خطوة بخطوة للوفاء بجميع التزاماتهم، لكن إعفاء إيران من العقوبات النفطية لا يشمل الخطوات الأولى.

وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فيينا، وحذرت الحكومات الغربية في الأيام الأخيرة من وجود بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق.

ويقول رؤساء وفود الدول المشاركة في المحادثات إن معظم مسودة الاتفاقية قد اكتملت، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة ”فرانس برس“ مساء أمس الخميس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه تم إحراز ”تقدم كبير“ في محادثات فيينا.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنه إذا أبدى الجانب الإيراني ”جدية“، فيمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة ويمكن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما حذر من أن أي شيء ”بعد هذا الوقت“ سيعرض ”العودة إلى الاتفاق“ لخطر جسيم.