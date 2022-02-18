واشنطن: المزيد من القوات الروسية تتحرك باتجاه الحدود الأوكرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن واشنطن ترى المزيد من القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية، رغم تصريحات موسكو عن انسحابات قواتها.

يأتي ذلك بينما أعلنت مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اليوم محادثات مع حلفاء غربيين لمناقشة أزمة أوكرانيا.

وقال أوستن في وارسو، وإلى جانبه نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك: ”رغم أن روسيا أعلنت أنها تعيد قواتها إلى الثكنة، لم نر ذلك بعد.. في الحقيقة نرى المزيد من القوات تتحرك باتجاه تلك المنطقة، المنطقة الحدودية“، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي هذا الإطار، سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مع حلفاء غربيين اليوم الجمعة، لمناقشة الأزمة الأوكرانية، على وقع مخاوف من أن تكون روسيا تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو، وفق مصادر أوروبية.

وقالت المصادر التي نقلت عنها الوكالة: ”إن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، سيشاركون في المحادثات“.

يشار أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا بل إن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.

وقالت روسيا إنها ستسحب المزيد من قواتها من مناطق محيطة بأوكرانيا الأربعاء الماضي، لكن حلف شمال الأطلسي قال ”إن روسيا مستمرة في حشد قواتها“، مشككا في استعداد موسكو المعلن للتفاوض بشأن حل الأزمة.

وقال بلينكين لقناة تلفزيون ”إم.إس.إن.بي.سي“: ”هناك فرق بين ما تقوله روسيا وبين ما تفعله، لم نر أي انسحاب لقواتها… مازلنا نرى وحدات مهمة تتحرك نحو الحدود وليس بعيدا عنها“.

وأضاف: ”ما نحتاج إلى رؤيته هو العكس تماما، نريد أن نرى هذه القوات تتحرك بعيدا“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناشد الثلاثاء الماضي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التراجع عن شن حرب على أوكرانيا، وتحدث بوضوح عن ”موت ودمار بلا داع“، يمكن أن تتسبب موسكو فيهما والغضب الدولي الذي سيواجهه بوتين.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: ”إن صور الأقمار الصناعية تؤكد عدم سحب روسيا قواتها من حدود أوكرانيا“.