قرية شرق أوكرانيا تتعرض للقصف وتضرر عشرات المنازل وحضانة أطفال

سُمع دوي انفجار قذائف اليوم الجمعة قرب قرية في شرق روسيا حاضغة لسلطة كييف، حيث أصيبت حضانة أطفال قبل يوم في قصف، بحسب وكالة ”فرانس برس“ نقلاً عن شهود عيان.

وتضرر أكثر من 20 منزلا في قصف في محيط قرية ”ستانيتسيا لوغانسكا“، الخميس، ومن بينها الحضانة التي لم تقع فيها إصابات خطرة، حسبما أعلن رئيس منظمة ”فوستكوك اس.أو.اس“، كونستيانتين روتسكي للوكالة الفرنسية.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جنديا أصيب.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة أمس الخميس، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه ”استفزاز كبير“.

وصرح الكرملين معلقاً على تلك الأحداث قائلاً إن المواجهات المسلحة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا ”مقلقة جدا“ في خضم الأزمة بين روسيا والدول الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن ”ما يجري في دونباس مقلق جدا وقد يصبح خطرا“.

وقال مصدر دبلوماسي إن الاشتباكات التي وقعت في شرق أوكرانيا الخميس كانت الأكبر منذ 2015 في نزاع مطول بين انفصاليين تدعمهم روسيا والجيش الأوكراني.

وأضاف المصدر أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية سجلوا بالفعل 80 انتهاكا لوقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين الجانبين حتى صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلمان اليوم إن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.

وأضاف أن ”أجهزة المخابرات لدينا تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديدا محتملا لأوكرانيا، تقديراتنا تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض“.

وقال إن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا، وتنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن ”كل شيء وارد“ فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك على الحدود الأوكرانية.

وقال لو دريان لقناة إل.سي.آي التلفزيونية: ”كل شيء وارد، سواء غزو واسع للقوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة“.