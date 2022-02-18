هل يحتاج رئيسي لاتفاق نووي أكثر من بايدن؟

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يسعى للتوصل لاتفاق نووي مع الدول الكبرى أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورأى الموقع في تقرير له نشر، الخميس، أن ”رئيسي بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية“.

ولفت الموقع إلى كلمة رئيسي خلال حفل أداء اليمين، في أغسطس/ آب الماضي، والتي قال فيها، إنه ”يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران، وسندعم أي خطة دبلوماسية تحقق هذا الهدف“.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقريره، أن ”السبب الاقتصادي ليس بحاجة لتوضيح أن إيران بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات المالية والنفطية الأمريكية“.

وأشار إلى أنه ”في حين أن الاقتصاد الإيراني ليس على وشك الانهيار، حتى بدون اتفاق، ومن المتوقع أن يحقق نموًا متواضعًا (2%) هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إلا أنه في النهاية لا يمكن معالجة أعباء الديون والتضخم والتحديات الهيكلية الأخرى إلا عن طريق تخفيف العقوبات“.

انتعاش الاقتصاد

وبحسب التقرير، انتعش الاقتصاد الإيراني بعد تنفيذ اتفاق 2015 من سالب 1.3% في ذلك العام إلى نمو إيجابي بنسبة 13.4% في عام 2016 و 3.7% في عام 2017، وأنه بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق، انكمش الاقتصاد مرة أخرى، وهذه المرة بنسبة 6% في 2018 و 6.7% في 2019، قبل أن يصل الانكماش إلى 3.3% في 2020.

وقال التقرير: ”مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل، يتوقع رئيسي إحراز مكاسب غير متوقعة إذا كان هناك اتفاق“، مشيرا إلى أن ”صادرات النفط الإيرانية قفزت من 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2015، قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا في عام 2017، فيما تراجعت الصادرات بعد عام 2018 إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا في عامي 2019 و 2020، مع زيادة طفيفة إلى 558 ألفا في عام 2021“.

وأضاف الموقع في تقريره: ”يعتمد مستقبل إيران الاقتصادي على الاستثمار، ويعتمد الاستثمار على تخفيف العقوبات“.

شعبية كبيرة

وأوضح التقرير، أن ”السبب السياسي رغم أنه أقل وضوحا، إلا أنه مهم جدا، خاصة وأن الاتفاق كان يحظى بشعبية كبيرة في البداية في إيران عندما تم الإعلان عنه في عام 2015“.

ولفت إلى أن ”فوز رئيسي كرئيس تميز باللامبالاة من الناخبين، وأدنى نسبة مشاركة على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية الإيرانية“.

ونوه إلى أنه لم يعارض الاتفاق النووي خلال حملته الرئاسية، قائلا في مناظرة رئاسية: ”سنلتزم بالتأكيد بخطة العمل الشاملة المشتركة، وإن إيران بحاجة إلى حكومة قوية لإغلاق الصفقة وتنفيذها“.

وبالنسبة لبايدن، رأى التقرير أنه ”يمكنه العيش مع أو بدون اتفاق نووي“، لافتا إلى أنه جعل إعادة إحياء الاتفاق من الأولويات لاعتقاده أن برنامج إيران النووي يتم احتواؤه بشكل أفضل مع وجود خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال التقرير: ”لقد كان نهج بايدن منذ البداية بمثابة الدبلوماسية المنهجية… كان أول عمل هو إصلاح العلاقات مع الأطراف الأوروبية في الاتفاق، والتي انقسمت بسبب نهج ترامب تجاه إيران وقضايا أخرى، مثل اتفاقيات باريس للمناخ… وتم تحديد هذا المربع، ويبدو أنه لن تكون هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن إيران، بغض النظر عن الطريقة التي تنتهي بها المفاوضات“.