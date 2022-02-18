وزير خارجية فرنسا: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الجمعة، إن ”كل شيء وارد“ فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك على الحدود الأوكرانية.

وأضاف لو دريان لقناة“ إل.سي.آي“ التلفزيونية ونقلت ”رويترز“ أجزاء من تصريحاته، أن ”كل شيء وارد، سواء غزو واسع للقوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة“.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر عبر ”مطالب تعود إلى الحرب الباردة“، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وأضافت بيربوك في بيان، أنّه ”مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى الحرب الباردة، تتحدى روسيا المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي“، كما نقلت عنها ”فرانس برس“.

وحثت بيربوك موسكو على البرهنة على ”جهود جدية لخفض التصعيد“.

ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونيخ بجنوب ألمانيا، من الجمعة إلى الأحد؛ لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.

ويعقد هذا المؤتمر السنوي في ذروة توتر بين موسكو والغرب، الذي يخشى من أن تكون القوات الروسية تستعد لغزو أوكرانيا.

وستعقد اجتماعات بصيغ مختلفة في ميونيخ بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعادة يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا المؤتمر السنوي، لكنه لم يقرر الحضور هذا العام.

وقالت بيربوك إن غياب لافروف يشكل ”فرصة“ ضائعة، مضيفة أنه ”في هذا الوضع الحالي الخطير جدا تحديدا كان من المهم للغاية مقابلة ممثلين روس“.

وستترأس وزيرة الخارجية الألمانية، السبت، اجتماعا لنظرائها في دول مجموعة السبع مخصصا لأوكرانيا.

وقالت إن هذا الاجتماع لوزراء خارجية ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع حاليا، وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وإيطاليا، سيسمح بتوجيه ”رسالة وحدة“.

وأضافت: ”نحن مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع. حتى خطوات صغيرة باتجاه السلام أفضل من خطوات كبيرة باتجاه الحرب، لكننا بحاجة إلى إجراءات جدية لخفض التصعيد من قبل روسيا“.

وأكدت أن ”التصريحات عن الرغبة في حوار يجب أن تكون مدعومة بعروض حقيقية للحوار، والإعلانات عن انسحاب للقوات يجب أن ترافقها انسحابات يمكن التحقق منها“.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن خطر هجوم روسي على أوكرانيا ”مرتفع جدا“ ووشيك، متجاهلا التأكيدات الأخيرة لموسكو بشأن انسحاب جزئي لقواتها المتمركزة منذ أسابيع على الحدود الأوكرانية.