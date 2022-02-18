55 % من الأمريكيين يرون أن إرسال قوات بلادهم لأوكرانيا "فكرة سيئة"

أفاد أكثر من نصف الأمريكيين، أنهم لا يؤيدون إرسال قوات بلادهم إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي.

وبحسب مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، فإن استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ”يوجوف“ أشار إلى أن ”55 % من الأمريكيين يعتقدون أن إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا فكرة سيئة“.

وأشارت المجلة إلى أن ”غالبية المعارضين أي حوالي 62 % تم تحديدهم على أنهم جمهوريون فيما يعتقد 13% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنها كانت فكرة جيدة“.

وقالت إنه ”على الرغم من أن معظمهم يعارضون إرسال جنود لمواجهة روسيا، إلا أن الأمريكيين يؤيدون مساعدة أوكرانيا بطرق أخرى“.

ولفتت إلى أن ”الاستطلاع وجد أن 42 % من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل مساعدات مالية إلى أوكرانيا“، مقارنة بـ 24 % ”عارضوا الفكرة“ و 34 % قالوا إنهم“غير متأكدين“.

وأوضحت مجلة ”نيوزويك“ أن كلا من الديمقراطيين، الذين شملهم الاستطلاع (45 %) والجمهوريين (39 %) يتفقون على أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لكن لا تقاتل“.

وأشارت إلى أن ”الأمريكيين يفضلون أيضًا فرض عقوبات على روسيا وإرسال قوات إلى دول الناتو في أوروبا بدلا من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا“.

وعلى الرغم من أن معظم الأمريكيين لا يؤيدون إرسال قوات، فإن 3000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا سينتقلون إلى أوروبا في الأيام المقبلة، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

ومع وجود أكثر من 150 ألف جندي روسي منتشرين على طول الحدود الأوكرانية، يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خطر الغزو مرتفع جدا في الوقت الذي وصل عدد الجنود الأمريكيين في أوروبا إلى حوالي 80 ألفا.

وفي إفادة صحفية أمس الخميس، قال بايدن إن التهديد بغزو روسي ”مرتفع للغاية“، حيث تواصل روسيا إرسال قوات إلى الحدود الأوكرانية.

وأكد بايدن أن الروس ”لم يحركوا أيا من قواتهم للخارج بل نقلوا مزيدا من القوات“.

وأضاف: ”لدينا سبب للاعتقاد بأنهم متورطون في عملية كاذبة ليكون لديهم عذر للغزو.. كل مؤشر لدينا هو أنهم مستعدون لمهاجمة أوكرانيا“.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان صرح في وقت سابق: ”كما قلنا من قبل، نحن في النافذة عندما يمكن أن يبدأ الغزو في أي وقت إذا قرر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الأمر به“.