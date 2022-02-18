على وقع الأزمة الأوكرانية.. بوتين يشرف على مناورات نووية السبت

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قولها إن الرئيس فلاديمير بوتين سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية السبت.

وقالت الوكالة الروسية إن الجيش الروسي سيطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال المناورات المقبلة.

وستجري المناورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية واحتمالات حصول غزو وشيك للبلد الجار لموسكو.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلمان اليوم الجمعة إن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.

وأضاف: ”أجهزة المخابرات لدينا تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديدا محتملا لأوكرانيا. تقديراتنا تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض“.

وقال إن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا. وتنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

وكانت ”إنترفاكس“ قد نقلت في وقا سابق، الجمعة، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الوزير سيرجي شويغو سيتحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم، بناء على طلب الولايات المتحدة، في ظل توقعات بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

يأتي ذلك في أعقاب قرار روسي بطرد الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في موسكو وهو بارت غورمان نائب السفير، وهي الخطوة التي هددت واشنطن بالرد عليها.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: ”يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير، وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة“.

وأضاف: ”اليوم أهم من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا عدد كاف من الموظفين في البعثات الدبلوماسية التابعة لهما؛ ليسهم ذلك في الحوار والاتصالات بين حكومتينا. نشير إلى أن تصرفات روسيا أدت إلى أن عدد موظفي البعثة الأمريكية في روسيا أقل بكثير من عدد موظفي البعثة الروسية في الولايات المتحدة. هدفنا يكمن في تحقيق توازن أكبر في عمل بعثاتنا“.

بالتوازي مع ذلك، تبادلت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا الجمعة الاتهامات بعمليات قصف جديدة في شرق البلاد الذي يشهد منذ الخميس تصعيدا أمنيا على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى حصول 20 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين خلال الليل في حين تحدث الانفصاليون عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني.