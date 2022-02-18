أوكرانيا ترصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار في 24 ساعة

قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جنديا أصيب.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة، الخميس.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه ”استفزاز كبير“.

وذكر الجيش الأوكراني، في تقرير، أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من عشرة تجمعات سكنية مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.

فيما قالت وكالة “ أنباء إنترفاكس“ إن متمردين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف بقصف بالمدفعية وقذائف مورتر في ثلاث وقائع، اليوم الجمعة.

وتراشقت كييف والمتمردون الاتهامات بشأن تصعيد التوتر بعد هجمات بالمدفعية وقذائف مورتر، الخميس، ما أثار مخاوف من تدخل روسيا التي تحشد أكثر من مئة ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال الكرملين، الخميس، إنه ”يشعر بقلق شديد“ حيال التصعيد في أوكرانيا ويراقب الوضع عن كثب.

وأفاد تقرير إنترفاكس بأن جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد قالت إن القصف استهدف قرية بتريفسكي في المنطقة الانفصالية في الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت غرينتش).

وأعلنت جمهورية متمردة معلنة من جانب واحد أخرى، وهي لوهانسك، عن واقعتي إطلاق قذائف مورتر صباح اليوم.

وكييف والانفصاليون الموالون لروسيا في حرب منذ ثماني سنوات، وعادة ما يتم انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه من الجانبين، لكن حدة القتال زادت بشكل ملحوظ هذا الأسبوع.

وصوّت مجلس النواب الروسي هذا الأسبوع، لصالح مطالبة الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من روسيا في شرق أوكرانيا، بينما طلب الاتحاد الأوروبي من موسكو عدم المضي في ذلك.

وأعلنت روسيا، الخميس، أن قواتها بدأت تدريبات عسكرية في بحر قزوين، بالتزامن مع مواصلة سحب جنود وعتاد عسكري روسي من جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين، الخميس، في إطار مناورات عسكرية أوسع تشمل معظم قواتها البرية والبحرية.

ويحظى النشاط العسكري الروسي باهتمام عالمي وسط مواجهة بين موسكو والغرب، بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن جانبها، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو واصلت سحب القوات والعتاد من شبه جزيرة القرم، الخميس، مع مغادرة قطار آخر يحمل عتادا عسكريا شبه الجزيرة بعد استكمال التدريبات هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قطارا عسكريا ينقل بصورة خاصة تجهيزات عسكرية تابعة لوحدات المدرعات في المنطقة العسكرية الغربية في طريقه إلى قاعدة انتشارها الدائم بعد انتهاء المناورات المخطط لها.