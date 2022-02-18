أمريكا: بلينكن سيلتقي لافروف الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف، الأسبوع المقبل، ”بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا“.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن ”بلينكن عرض لقاء لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد رد الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا“.

جاء ذلك بعد تصريحات لبلينكن خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول الأزمة الأوكرانية، حض فيها روسيا على ”التخلي عن مسار الحرب“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: ”أنا هنا اليوم ليس لبدء حرب بل لتجنب اندلاعها“، مشيرا إلى أنه ”اقترح على نظيره الروسي سيرغي لافروف أن يلتقيا الأسبوع المقبل في أوروبا“.

وأضاف بلينكن: ”لا أشك في أن الرد على تصريحاتي اليوم هنا سيكون مزيدا من الإنكار من جانب الحكومة الروسية“.

وتابع: ”تستطيع الحكومة الروسية أن تعلن اليوم أن روسيا لن تجتاح أوكرانيا، أن تقول ذلك بوضوح أمام العالم أجمع، ثم تعمد إلى إثبات ذلك عبر إعادة جنودها ودباباتها وطائراتها إلى ثكناتهم ومخازن (السلاح)، وعبر إرسال دبلوماسييها إلى طاولة المفاوضات“.

وحذر بلينكن من أنه ”في الأيام التالية، سيتذكر العالم هذا الالتزام أو رفض القيام به“.

وأضاف: ”معلوماتنا تظهر بوضوح أن القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية بما فيها قوات برية وطائرات، تستعد لشن هجوم على أوكرانيا في الأيام المقبلة“.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سينظم يوم الجمعة اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وكان بايدن، حذر الخميس، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة ”مرتفع جدا“، مبددا بذلك تطمينات روسيا بشأن سحبها مزيدا من القوات من حدودها مع جارتها الموالية للغرب.

وقال بايدن إن هجوما روسيا على أوكرانيا يمكن أن يقع ”في الأيام المقبلة“، لافتا إلى أن ”لا نية“ لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: ”كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا“.

في المقابل، توعدت روسيا بالتحرك، ولو عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مكررة أنها تريد انسحابا للقوات الأمريكية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وقالت الخارجية الروسية ردا على اقتراحات أمريكية في شأن محادثات حول الأمن الأوروبي: ”في غياب استعداد لدى الجانب الأمريكي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا.. ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، خصوصاً عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني“.