"بي بي سي": واشنطن طلبت إغلاق سفارة أفغانستان وقنصليتيها لدى أمريكا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بنسختها الفارسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، بعثت رسالة رسمية إلى السفارة الأفغانية في واشنطن، تفيد بأنه سيتم إغلاق السفارة وقنصليتي كابول في لوس أنجلوس ونيويورك.

وأشارت هيئة ”بي بي سي“ إلى أن مصدرا في السفارة الأفغانية ”أطلعها على نسخة من رسالة وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الرد الرسمي من السفارة الأفغانية على الرسالة“.

وبحسب الهيئة البريطانية ”قررت وزارة الخارجية إغلاق السفارة الأفغانية في واشنطن، وكذلك القنصليتين في نيويورك ولوس أنجلوس، في غضون شهر، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية“.

وأضافت: ”اقترحت الحكومة الأمريكية السماح لعادلة راز، سفيرة أفغانستان في واشنطن، بمواصلة مهمتها بمفردها، لكن الموظفين الدبلوماسيين الآخرين سيتنحون عن منصبهم“.

وتابعت: ”قالت السفارة الأفغانية في كابول في بيان إن السيدة راز لا تريد مواصلة عملها بمفردها وستستقيل مع موظفيها“.

ولم تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحكومة طالبان التي تشكلت مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم تجميد الحسابات المالية للسفارة الأفغانية لدى البلاد في البنوك الأمريكية.

ووفقا للمراسلات بين السفارة الأفغانية ووزارة الخارجية، فإنه بعد إغلاق السفارة والقنصلية الأفغانية، ستتولى الحكومة الأمريكية حماية مباني السفارة والقنصلية والأصول الأخرى.

وفي سياق متصل، نقل موقع إذاعة صوت أمريكا باللغة الفارسية، عن مسؤول بالسفارة الأفغانية في واشنطن، قوله إن ”سفيرة أفغانستان في واشنطن أبلغت الخارجية الأمريكية إنه إذا تم إغلاق السفارة الأفغانية وغادر الدبلوماسيون، فلن تستمر في العمل“.

ووفقًا للمصدر، طلبت السيدة عادلة راز أيضا من وزارة الخارجية الأمريكية، رفع العلم الأفغاني ثلاثي الألوان فوق السفارة الأفغانية في واشنطن العاصمة.

وقال عبد الهادي نجرابي، نائب مدير السفارة الأفغانية في واشنطن، للإذاعة: ”أنه في رسالة وزارة الخارجية بتاريخ 16 فبراير الجاري، تم توجيه دعوة لدبلوماسيين أفغان للحضور إلى وزارة الخارجية الأمريكية في الأول من مارس المقبل، لمناقشة كيفية استمرار الخدمات القنصلية، وفتح حسابات السفارات والقنصليات الأفغانية وقضايا أخرى لبحثها مع المسؤولين الأمريكيين“.

وفي الوقت الحالي، لا يزال حوالي 90 دبلوماسيا أفغانيا عينتهم الحكومة الأفغانية السابقة، في السفارة والقنصليتين في لوس أنجلوس ونيويورك.